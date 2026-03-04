Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante el encuentro, el jefe de Gabinete y Freddy Martínez compartieron un diálogo centrado en la actualidad de la provincia y el complejo escenario que atraviesa la Argentina, intercambiando miradas y reflexiones sobre los principales desafíos que enfrenta el territorio santacruceño.

Asimismo, Luxen destacó la importancia de generar espacios de intercambio plural, donde la experiencia y el compromiso con la función pública contribuyan a enriquecer el análisis y fortalecer la toma de decisiones.

Cabe destacar que Luxen concretó diversas reuniones, entre ellas la primera encabezada como jefe de Gabinete y un encuentro con el gremio judicial tras asumir formalmente su función el domingo pasado.

Por último, subrayó que el diálogo y la búsqueda de consensos son herramientas fundamentales para avanzar en políticas públicas que promuevan el desarrollo, la previsibilidad y nuevas oportunidades para los santacruceños.