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El jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen y la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente de 28 de Noviembre, Aldo Aravena, con el objetivo de continuar fortaleciendo la articulación entre el Gobierno provincial y el municipio, avanzando en una agenda vinculada al acompañamiento institucional, obras y desarrollo local.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la situación actual de la localidad y el avance de distintas obras e iniciativas que se encuentran en ejecución, orientadas a mejorar la infraestructura y acompañar el crecimiento de la comunidad. Asimismo, en ese contexto, por decisión del gobernador Claudio Vidal, se concretó la entrega de un ATP (Adelanto del Tesoro Provincial) como herramienta de acompañamiento financiero destinada a fortalecer la gestión municipal y garantizar el sostenimiento de servicios y acciones para la comunidad.

Obras para la localidad

Asimismo, se repasó el estado de distintas obras estratégicas para la localidad, entre ellas la ampliación de la red de gas, destinada a más de 700 lotes; el avance de las gestiones vinculadas al hospital modular; y las obras de energía y agua potable para nuevos loteos, que beneficiarán a más de 110 familias de 28 de Noviembre.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de sostener una presencia activa en las distintas localidades de Santa Cruz, trabajando de manera articulada con cada municipio y acompañando el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas. En este sentido, remarcaron que la decisión política del gobernador Claudio Vidal apunta a fortalecer el trabajo conjunto, priorizando obras y acciones concretas que permitan acompañar el crecimiento de las comunidades y dar respuesta a las necesidades de cada localidad.