Pocos minutos después de terminar la defensa del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, quien habló con La Opinión Austral fue el abogado denunciante, Sergio Macagno. La argumentación de Basanta se estableció, de hecho, en una fuerte crítica a la acusación realizada por Macagno, la que calificó de burda y de no haber seguido los tiempos del proceso penal, lo que hizo caer la causa en la justicia ordinaria.

En ese sentido, el abogado denunciante sostuvo a este medio que “Creo como opiné en su momento cuando expuso el Dr. (Alejandro) Ruggero que no ha conmovido la cuestión básica de la acusación y ahora va a estar en la Sala Juzgadora la posibilidad de evaluar los antecedentes”, dijo para comenzar.

“A mi entender, por eso hice la presentación del juicio político, todo está muy claro y a lo único que me voy a referir respecto a lo que dijo el Dr. Basanta en que yo no insté en mi denuncia del año pasado a la continuidad de la misma, no apelé el archivo de la causa“, a lo que añadió: “No se me dio la posibilidad y el tema es que yo informé dos días después al Fiscal de Estado para que en sus deberes constitucionales”, señaló en relación a Ramiro Castillo.

Fue para que “el Fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz pida el desarchivo de la causa e inste la acción penal porque el artículo 254 del Código Penal dice claramente que nadie puede ser designado sin los atributos del cargo y nadie puede aceptarlo, que es el motivo de la acusación de este juicio político”, enfatizó.