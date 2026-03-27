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El diputado por el pueblo de Río Turbio, Carlos Godoy, impulsa en la Legislatura provincial la creación del Fondo Provincial de Desarrollo de la Educación Técnica (FONDET). La iniciativa propone destinar el 1% de la recaudación provincial para el financiamiento directo de las escuelas técnicas de Santa Cruz.

“El proyecto de ley ya está presentado, tomó estado parlamentario la última sesión”, confirmó Godoy en declaraciones a LU12 AM680. Debido al cronograma legislativo por los feriados, estimó que en 15 días comenzará el debate formal en comisiones sobre el financiamiento que hoy perciben estas instituciones.

Para el legislador, la Educación Técnica es indispensable para garantizar mano de obra calificada. En la historia de la educación provincial, gran parte de los estudiantes se vuelca a esta modalidad, especialmente en la Cuenca Carbonífera. “Hace poco se creó una en 28 de Noviembre porque tenía mayor salida laboral apenas se recibían del secundario”, ejemplificó.

Godoy destacó que algunos jóvenes se especializan luego en las universidades locales o viajan a Río Gallegos para retornar con mayor capacitación. Sin embargo, advirtió que es necesario que la provincia valore este sector y no permita que se pierda por la “falta de interés del gobierno nacional”. La propuesta no solo abarca capacitación, sino también equipamiento y convenios para prácticas profesionalizantes.

“Tiene que ver con todo que de a poco se va perdiendo”, lamentó el diputado al referirse al financiamiento. Sostuvo que, si se logra armar este “círculo virtuoso” entre educación y economía, se facilitará la reactivación de sectores estratégicos. Mencionó que hoy quienes salen del petróleo o quienes perdieron su empleo en las represas carecen de posibilidades de inserción laboral en otros ámbitos.

Carlos Godoy, diputado provincial de Unión por la Patria. (Foto: La Opinión Austral).

En cuanto al origen de los fondos, Godoy sugirió una reestructuración del gasto público. “Tenemos que buscar la manera de que el porcentaje de dinero que se está distribuyendo, considero yo, en gastos superfluos en esto de prensa y propaganda, en medios de comunicación”, señaló. También cuestionó el rol de una sociedad anónima unipersonal (SAU) provincial, cuyas funciones podrían articularse a través de ministerios existentes.

El diputado instó al gobierno provincial a administrar la economía de manera más eficiente y apostar a la educación técnica. Aunque esta dependa de Nación, remarcó que la provincia debe poner el foco y la importancia real que demandan los tiempos actuales.

Recordó que en Río Turbio se perdió la escuela de capacitación laboral, que brindaba un valor agregado a los egresados del secundario común. En la Cuenca Carbonífera existe un proceso histórico donde muchos estudiantes abandonaban sus estudios para ingresar a la empresa YCRT y producir carbón. “Hoy vemos una problemática muy grande porque encontramos una calidad educativa en la sociedad baja”, analizó sobre quienes no terminaron sus ciclos básicos.

Esa falta de formación se complementaba antes con capacitaciones que incentivaban el regreso a la educación. Actualmente, la demanda de escuelas técnicas supera la oferta. “En Río Turbio nos sucedió que a principio de año alrededor de 50 familias querían enviar sus chicos a primer año de la escuela técnica y no había cupos”, relató Godoy sobre la necesidad de construir más aulas.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Sobre el trámite legislativo, explicó que tras tomar estado parlamentario el proyecto debe ser tratado en comisiones convocando a gente idónea en la materia. Admitió que deberá discutir con el Ejecutivo provincial el punto del financiamiento. “Uno no desconoce la realidad que plantea el Ejecutivo de tener una economía quebrada en la provincia, pero me parece fundamental que tengamos como prioridad la educación”, subrayó.

El FONDET contempla además la capacitación docente y la inversión en maquinaria. El proyecto cuenta con el respaldo inicial del bloque de ocho diputados, incluyendo a los legisladores Carlos “Chino” Alegría y Daniel Peralta. Godoy se mostró optimista en cuanto a lograr consensos con el oficialismo: “Creo que Pedro Muñoz no va a tener drama, viene del ambiente educativo”.

Finalmente, el diputado vinculó la iniciativa con la responsabilidad social empresaria. Aunque hoy la realidad de YCRT es crítica y “no hay financiamiento ni para guantes”, planteó que las operadoras mineras como Oroplata y las petroleras deberían involucrarse directamente en el sostenimiento de la educación técnica.