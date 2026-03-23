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Durante las primeras horas de este lunes, autoridades provinciales se hicieron presentes en la localidad para compartir junto a la intendenta y vecinos este nuevo aniversario, destacando la importancia de continuar fortaleciendo el crecimiento de cada comunidad con una mirada federal.

El presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo de la Torre, valoró la presencia del Estado provincial y expresó: “Acompañamos a Gobernador Gregores en su aniversario y también con esta obra que es más que importante para los vecinos”.

En ese contexto, se concretó la firma para el inicio de una obra que prevé la construcción de 15 viviendas, las cuales tendrán la particularidad de ser totalmente eléctricas, adaptadas a la infraestructura local.

De la Torre explicó que las 15 viviendas tendrán la particularidad de ser totalmente eléctricas, adaptadas a la infraestructura local.

“Esta obra tiene un plazo de ejecución de doce meses y ya estamos próximos a iniciarla en los próximos días”, detalló el titular del IDUV, al tiempo que remarcó el trabajo que se viene desarrollando en distintas localidades de la provincia para dar respuesta a la demanda habitacional y generar empleo.

Asimismo, destacó que estas acciones forman parte de una política integral impulsada por el gobernador Claudio Vidal, orientada a dinamizar la obra pública y garantizar soluciones concretas para los santacruceños.

Finalmente, De la Torre subrayó la importancia de acompañar a las comunidades en fechas significativas como esta, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con cada localidad: “La cuestión habitacional es un reclamo permanente y estamos trabajando para dar respuestas en toda la provincia”.