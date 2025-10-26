El presidente de Distrigas y fiscal general de SER Santa Cruz, Marcelo De la Torre, participó del inicio de las elecciones legislativas 2025 y aseguró que la jornada comenzó “con total normalidad y tranquilidad” en los distintos centros de votación de la provincia.

“Todo se desarrolló de manera muy ordenada desde temprano. Hay tranquilidad en las escuelas y muy buena organización en las mesas”, señaló De la Torre, quien además destacó las buenas expectativas del espacio político que representa.

“Se hizo una muy buena campaña y creemos que será una muy buena jornada. Hay un clima positivo y esperamos que la gente acompañe con su voto”, expresó.

En el marco del debut de la Boleta Única de Papel (BUP), De la Torre aprovechó para recordar a los votantes la importancia de marcar solo una opción por categoría en la boleta: “Es importante que la gente sepa que debe tildar únicamente una opción para que su voto sea válido. Es un sistema nuevo, pero muy claro y fácil de usar”.

Las elecciones legislativas 2025 se desarrollan con normalidad en toda Santa Cruz, donde más de 272 mil ciudadanos están habilitados para votar y renovar tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.