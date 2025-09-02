Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes pasadas las 19:00 se realizó una marcha de antorchas que comenzó en la intersección de Kirchner y San Martín, lugar de encuentro entre los maestros nucleados en la ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) y el personal de la salud, para reclamar de manera conjunta la reapertura de la mesa salarial.

Fue unas horas después del Congreso Extraordinario que la ADOSAC realizó la noche del lunes en Río Gallegos donde, con la presencia de sus congresales, definieron exigir al gobierno provincial la reapertura inmediata de las paritarias. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, se determinó un paro de 48 horas para los días miércoles 10 y viernes 12 del corriente mes.

Presente en la marcha de antorchas, la dirigente de ADOSAC provincial, Adriana Astolfo indicó a La Opinión Austral que “los trabajadores de la educación hemos recibido enormes descuentos en el nivel inicial y en la modalidad especial, como un ataque agresivo al salario docente en quienes tienen el menor salario”, afirmó.

Adriana Astolfo, secretaria Adjunta de ADOSAC provincial, encabezó la marcha de antorchas. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Luego, la secretaria adjunta del gremio expresó que están pidiendo la apertura de las paritarias: “Por eso dijimos que si hay paritarias suspendemos la medida de fuerza y esa consigna la repetimos para la próxima semana, queremos sentarnos a dialogar pero queremos hacerlo en base a que no se ataque más al sector docente”, aclaró.

“Si hay paritarias suspendemos la medida de fuerza”. Adriana Astolfo.

Sobre los descuentos propiamente dichos, la dirigente subrayó que en salarios de nivel inicial donde las docentes tienen un solo cargo, muchas de ellas jefas de familia y ganan cerca de un millón de pesos, “los descuentos han sido violentos y demuestran que son extorsivos porque atacan al nivel más débil dentro de la docencia”, sostuvo.

Unidad

Por su parte, el paritario y dirigente de ADOSAC Miguel del Plá señaló que “lo más importante es la unidad” en referencia a la presencia en la marcha de antorchas de los trabajadores de la salud. “Esto que estamos confluyendo con los compañeros de la salud es una novedad, la posibilidad de que nos juntemos para dar la pelea todos juntos porque el problema de que abran la paritaria lo tenemos todos”, subrayó.

Los médicos presentes en la marcha que culminó sobre la calle Alcorta. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Asimismo, fue contundente al expresar que fue un error del gobierno haber realizado los descuentos porque eso “agravó todo” ya que “lo que ha hecho es que la gente se enoje más”. Sin embargo, expresó que desde el sector docente le dieron unos días al gobierno para que reflexione y convoque a paritarias. “Vamos a tener un paro recién el miércoles de la semana que viene, esperemos que tomen ese tiempo para pensar, para reflexionar”, manifestó. “Hay que abrir el diálogo y nosotros suspenderemos la medida si es necesario”, dijo.

La “gotita de sangre” también dijo presente. Los manifestantes le pusieron color a la fría noche de Río Gallegos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Por su parte, Mariano Quintana, trabajador de la salud indicó que estaban acompañando porque el reclamo era por la reapertura de la paritaria. “Nos quisieron recortar nuestras horas y esa fue la patada inicial para que reclamemos lo que nos corresponde” y agregó: “Estamos desfasados y queremos una recomposición salarial, eso es lo que estamos pidiendo hoy y está toda la salud de Santa Cruz unida para que esto se haga realidad”.

“Los descuentos lo que ha hecho es que la gente se enoje más”. Miguel del Plá.

Barbará Rincón, otras de las trabajadoras de la sanidad, explicó que llevaron el barbijo puesto para simbolizar el reclamo de la salud. Más adelante, sobre la medida de recortar las horas extras, aclaró que fue una suspensión, “creemos que quieren quitarlas de cualquier manera, aunque no creemos que es la solución, la paritaria es lo que se debería dar para poder mejorar el salario de los trabajadores”, indicó.

La marcha se dirigió hasta Casa de Gobierno donde concluyó con la palabra de los referentes sindicales.