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La Defensora General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Dra. Romina Saúl, tomó juramento este martes a la Dra. María Paz Lamuedra González, quien asumió como Letrada Adjunta de la Defensoría Pública Oficial N°2 con asiento en la ciudad de Río Gallegos.

Del acto participaron además los vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. José Antonio González Nora y Lucio de la Vega, junto a la Defensora Pública Oficial N°2, Dra. Romina Mc Namara, quienes acompañaron la puesta en funciones de la nueva integrante del Ministerio Público de la Defensa.

De izquierda a derecha: el vocal del TSJ José Antonio González Nora; la Defensora Pública Oficial N°2, Dra. Romina Mc Namara; el vocal del TSJ, Juan Lucio de la Vega; y la Defensora General, Romina Saúl.

Lamuedra González desempeñará sus funciones ante los Juzgados de Primera Instancia con asiento en Río Gallegos, fortaleciendo el trabajo de la Defensoría Pública Oficial en la atención y representación de quienes requieren asistencia jurídica.

Tras prestar juramento, la flamante Letrada Adjunta destacó el compromiso que asume en esta nueva etapa profesional. “Voy a seguir cumpliendo con los compromisos que vengo haciendo. Fueron muchos años y me encanta lo que hago para poder darle respuesta a la gente en situación de vulnerabilidad y quiero seguir cumpliendo con eso”, expresó.

Finalmente, la funcionaria agradeció el acompañamiento recibido por parte de las autoridades, magistrados y funcionarios del Poder Judicial durante su asunción, y manifestó su entusiasmo por afrontar este nuevo desafío dentro del Ministerio Público de la Defensa.