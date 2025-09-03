Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un acto institucional que refuerza la estructura judicial de la capital santacruceña, María Virginia Ferla juró este martes como nueva titular de la Secretaría N°2 del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en Río Gallegos. La ceremonia se desarrolló con la presencia de autoridades judiciales, colegas y referentes del fuero, en un marco de formalidad y reconocimiento a su trayectoria.

Según pudo saber La Opinión Austral, el acto estuvo presidido por el Carlos Arenillas, titular de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, quien estuvo acompañado por los jueces Eduardo López y Marcelo Bersanelli. La presencia de estas autoridades dio al evento un tono solemne y reafirmó la importancia que tiene la renovación y consolidación de cargos en el ámbito judicial de la provincia.

Ferla firmando el acta de su designación. (FOTO: TSJ)

María Virginia Ferla, con una trayectoria marcada por su desempeño dentro del mismo Juzgado, asume esta nueva responsabilidad en continuidad con la función que ya venía ejerciendo como Jefa de Despacho de la Secretaría. Durante su intervención posterior al juramento, la flamante secretaria expresó: “Es un poco la continuidad de la gestión porque actualmente soy la Jefa de Despacho de la Secretaría, pero siempre estamos dispuestos a buscar la forma de llegar mejor al justiciable y a las y los abogados”. Sus palabras reflejan un compromiso claro con la mejora del servicio de justicia, uno de los reclamos más recurrentes de la ciudadanía.

La Secretaría N°2 cumple un rol central en el andamiaje del Juzgado de Primera Instancia, siendo un área clave para la gestión de expedientes y la atención a profesionales del derecho y particulares que buscan respuestas en materias tan sensibles como lo civil, lo comercial, lo laboral y lo minero.