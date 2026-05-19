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Con un diagnóstico duro sobre el presente del Poder Judicial santacruceño y una promesa de reforma orientada a mejorar la respuesta a la comunidad, Daniel Mariani asumió oficialmente como presidente del Consejo de la Magistratura y dejó definiciones contundentes sobre el escenario que atraviesa la Justicia provincial.

El vocal del Tribunal Superior de Justicia sostuvo que ya existen concursos en marcha para cubrir cargos vacantes y remarcó que el objetivo central será fortalecer un sistema que, según definió, “se vio muy deteriorado en el último tiempo”, en declaraciones al portal de noticias Santa Cruz en el Mundo.

“Por lo pronto tenemos tres concursos que ya han sido convocados por el Consejo de la Magistratura y están a punto de ser declarados inscriptos una cantidad arriba de 20 postulantes”, afirmó Mariani tras la jura oficial realizada este martes por la mañana, en el edificio de máximo órgano judicial provincial.

El magistrado recordó además su experiencia previa dentro del organismo y señaló que buscará profundizar la selección de perfiles judiciales. “Estuve dos veces anteriormente como presidente del Consejo y la idea es continuar la selección de postulantes a jueces, aunque a través de una reforma que se hizo últimamente también tomamos concurso a los postulantes a fiscales y defensores”, indicó.

En sus declaraciones, Mariani hizo especial hincapié en el contexto institucional que atravesó la Justicia santacruceña en los últimos meses y vinculó ese escenario con una crisis que, consideró, impactó directamente en el funcionamiento del sistema.

Daniel Mariani asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz. FOTO: CAPTURA DE VIDEO / SANTA CRUZ EN EL MUNDO.

“Queremos mejorar el servicio de Justicia, que se vio muy deteriorado en el último tiempo, más de lo que venía estando, por una cuestión jurídica que se planteó y que provocó una crisis”, sostuvo en referencia a la medida que dictó el TSJ bajo la presidencia de Reneé Fernández en noviembre de 2025 para suspender los efectos de la Ley 3949 (para ampliar el tribunal de 5 a 9 vocales) durante cuatro meses.

Y agregó categórico: “A mi modo de ver, de un modo absolutamente irresponsable, y las consecuencias las estamos viendo ya ahora y se verán más adelante también”.

En ese marco, el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura insistió en que la prioridad será recuperar eficiencia y credibilidad institucional. “Nuestra misión desde acá es aportar los mejores nombres para los cargos, y la misión del Consejo de la Magistratura junto con el Poder Judicial es brindarle al habitante de Santa Cruz el mejor servicio de Justicia posible”, afirmó.

En ese sentido, Mariani remarcó: “Si no tenemos como norte la premisa de que el Poder Judicial es el último refugio del ser humano, le estamos errando el palo al gato, como se dice”.

El vocal del TSJ también planteó la necesidad de acelerar los tiempos judiciales y dar respuestas concretas a la sociedad. “Debemos perfeccionar el servicio de modo tal que aquella persona que viene con una crisis o problema, y que la Justicia se lo solucione de un modo serio, rápido y eficaz”, expresó.

El vocal de Tribunal Superior de Justicia Lucio de la Vega juró como miembro suplente en el Consejo de la Magistratura. FOTO: CAPTURA DE VIDEO / SANTA CRUZ EN EL MUNDO.

“No puede ser un Poder Judicial vacilante y sin la debida respuesta a la comunidad, que es la que lo sostiene en definitiva”, agregó.

Consultado sobre la necesidad de ampliar la estructura judicial, principalmente en juzgados de primera instancia, Mariani reconoció que existen cargos vacantes y anticipó que el escenario podría modificarse aún más si prospera la reforma del Código Procesal Penal que actualmente se debate en la Legislatura provincial.

“Hay algunas vacantes que estos concursos van a cubrir. Y hay un proyecto que está en la Cámara de Diputados que es la reforma del Código de Procedimiento Penal, que se va a pasar de un sistema a otro”, explicó en referencia al sistema acusatorio.

En ese sentido, adelantó que el nuevo esquema implicará cambios profundos dentro del funcionamiento judicial. “Al hacerlo, va a haber mayor cantidad de fiscales para pasar al sistema acusatorio y jueces de garantías, los que van a garantizar la legalidad del proceso”, señaló.

Para Mariani, ese cambio permitirá agilizar especialmente las causas penales. “Todo esto va a llevar a brindar un sistema más ágil por lo menos desde el ámbito penal”, indicó.

Pero además, el magistrado consideró que la modernización no debe limitarse únicamente al fuero penal y planteó la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas dentro de toda la estructura judicial.

“Desde el aspecto civil, hay que contemplar todos los adelantos tecnológicos que se dan en el mundo, debemos empezar a aplicarlos y perfeccionarlos, por una cuestión de brindar un mejor servicio”, afirmó.

Finalmente, Mariani vinculó ese desafío con el complejo contexto económico que atraviesa el país y también la provincia. “Siempre teniendo en cuenta la pobreza económica que nos toca vivir por las circunstancias que todos sabemos”, concluyó.