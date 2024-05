Este viernes, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, visita los estudios de Radio LU12 AM680 y La Opinión Austral para hablar en exclusiva sobre su visita a Santa Cruz, en el marco del plan de implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).

El funcionario del Gobierno de Javier Milei se reunió con el gobernador Claudio Vidal en la residencia oficial, donde “mantuvieron una extensa reunión que duró más de dos horas y en la que se abordaron temas de interés común, relacionados con el sistema judicial”.

En referencia a este encuentro, Cúneo Libarona destacó: “El Gobernador me impresionó para bien. Encontré una persona muy receptora, muy bien asesorada, que estaba en tema y le destaqué las bondades que vamos a tratar de proveer para tener una Justicia mejor. Me parece un gobernador serio, que quiere lo mejor para Santa Cruz y está dejando su vida en tratar de mejorar la provincia. Está dando ya soluciones de orden económico e institucional. Me parece fantástico para el bien del país”.

Código Procesal Penal Federal en Santa Cruz

Al respecto de la implementación del sistema acusatorio en el orden de la Justicia Federal en territorio santacruceño, Cúneo Libarona aseguró que es un “objetivo primordial” del Gobierno Nacional.

“A la Provincia de Santa Cruz la vamos a dotar de un sistema, en el orden federal, novedoso e idóneo. Vamos a dejar sin efecto a un sistema procesal (mixto) que hace que los juicios sean tan ineficientes y duren tanto. Vamos a tratar de beneficiar a la provincia y a todo el país con distintos pasos que vamos dando”, aseguró.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En este marco, el ministro de Justicia comentó que la visita a Santa Cruz es parte de una extensa agenda para la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. “Ya empezamos en Rosario el día 6 de mayo, ahora nos vamos a Cuyo en agosto. Y vamos a llegar para fin de año en la Patagonia. Ese va a ser el diseño 2024“, detalló.

En este tenor, el funcionario del gabinete de Javier Milei aseguró que busca que la “Justicia que se reconcilié con la sociedad”. Y contó: “En mi época de joven un juez o un fiscal era muy respetado. Hoy lamentablemente, la Justicia está cuestionada por la sociedad, cosa que a mi no me gusta”.

La Justicia en Santa Cruz

En otro tramo de la entrevista, Cúneo Libarona se refirió a sus impresiones sobre el sistema judicial en la provincia de Santa Cruz.

“En Santa Cruz hay funcionarios judiciales muy trabajadores y fiscales muy idóneos. No es justo que se critique a la Justicia, porque hacen un esfuerzo sobrehumano para realizar su trabajo de la mejor manera posible. A veces, como es el caso de la Defensoría de Caleta Olivia, en condiciones edilicias y tecnológicas que no son las idóneas”, aseguró.

En este marco, el ministro explique que su “tarea es brindar las herramientas legales, la estructura y la tecnología adecuada para que, libre e independientemente, la Justicia pueda llevar adelante su labor. Es decir, tratar de tener una Justicia mucha mejor”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, respecto a los poderes judiciales en las provincias, Mariano Cúneo Libarona indicó: “Veo una Justicia del interior con muy buenos jueces, fiscales y defensores, con muchísimas ganas y sacrificio para lo que se viene”.

“Me voy sorprendido de Santa Cruz por la buena predisposición, las ganas y los funcionarios. Estoy muy contento. Tengo que ayudar en materia de tecnología, están muy flojos de conectividad. Tenemos que mejorar el edificio de la defensoría oficial, que es un edificio alquilado que se vence el contrato”, remarcó.

Y añadió: “Tenemos que ayudar en distribuir bien los lugares del Juzgado Federal de Río Gallegos y la Fiscalía de Caleta Olivia, en materia edilicia”.

Unidad de Información Financiera

En este viaje, el titular de la cartera de Justicia llegó acompañado por el equipo de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo más importante en materia de investigación de delitos económicos y casos de corrupción.

Al respecto, explicó: “Quiero introducir en la escena de las investigaciones criminales a la UIF. La UIF tiene la potestad de colaborar en desentramar mafias e investigar el lavado de dinero, a dónde va el fruto del dinero. Ayuda a la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, la trata de persona, y otros delitos federales”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Me parece importante que los fiscales de Río Gallegos tomen contacto directo con la UIF para que sepan que es una herramienta fundamental de trabajo para combatir el delito y el crimen organizado”, agregó.

Vacantes y pliegos en el Senado

Por otro lado, el ministro de Justicia de la Nación se refirió a los más de 200 cargos vacantes y subrogados que hay en toda la Justicia Federal.

“Los pliegos que estaban en el Senado ya los analizamos profundamente y a la brevedad van a ser remitidos nuevamente al Congreso. Hay otro grupo de pliegos, donde están realizando un esfuerzo enorme en el Consejo (de la Magistratura), para dotarlos de seriedad y rapidez, ahí tenemos el representante que es Sebastián Amerio que está haciendo un buen trabajo impulsando esto”, explicó.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, Cúneo Libarona adelantó: “Tengo una segunda tanda de pliegos que está en estudio. La idea es llenar esas 200 y pico de vacantes que hay, porque no puede la Justicia trabajar con tantas vacantes, con tribunales que no tienen jueces, y fiscales que son tan importantes en el sistema acusatorio que están vacantes o subrogantes. Hay que tratar de llenar y tener equipo completo trabajando“.

Baja en la edad de imputabilidad

En otro orden de temas, Mariano Cúneo Libarona se refirió al proyecto de Ley para bajar la edad de imputabilidad, una de las iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo.

“Tenemos mucho dialogo con el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, ella se involucra con mucha seriedad e idoneidad en los temas, estamos delineando las pautas finales, creo que va a quedar anclada en los 13 años la inimputabilidad”, anticipó.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En este marco, explicó: “Estábamos inclinados por los 14 años, pero en los últimos dos meses sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años. Entonces eso nos hizo re pensar lo que conversábamos, inclinándonos por ver que el chico no es solo de 16 años como era la Ley de 1980, estábamos entre 13 y 14 y los informes estadísticos nos llevaban a ese debate”.

En este marco, el ministro aseguró que su foco está puesto en poner en funcionamiento el sistema acusatoria, pero una vez finalizado ese trabajo “vamos a avanzar con otras cosas que tenemos: juicios por jurados, ley de minoridad, ley de sociedades comerciales, código penal, ley de juicios en ausencia, los registros automotor, entre otros temas“.

Ariel Lijo a la Corte Suprema

Por último, Cúneo Libarona se refirió a la postulación por parte de Javier Milei de Ariel Lijo para ocupar el cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Yo quería una persona idónea y sometí a la consideración del señor Presidente distintas personas, mujeres y varones, el señor Presidente con todo el derecho constitucional del mundo, se inclinó por la figura del señor Lijo y yo voy a aportar siempre lo que diga el Presidente. Yo lo voy a acompañar siempre, soy un soldado del Presidente“, concluyó.