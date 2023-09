Este martes desde La Opinión Austral adelantamos que había partido desde China la segunda turbina del tipo Kaplan, de120 megavatios (MW) de potencia, que será instalada en la represa “Gobernador Jorge Cepernic“, la más avanzada del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz. También que la fecha de arribo al puerto de Punta Quilla está prevista para la segunda quincena del mes de octubre, aunque depende de algunas variables que podrían retrasar la llegada unos días más.

El miércoles, sobre este tema habló el integrante del directorio de la empresa Energía Argentina (Enarsa), Mario Metaza, quien confirmó la llegada de la turbina, lo que consideró un nuevo hito en la realización de esta megaobra, una de las dos más importantes que se construyen en el país junto al gasoducto Néstor Kirchner, que trasladará el gas de Vaca Muerta al centro y norte del país. Asimismo, también advirtió que antes de fin de año estaría arribando la tercera turbina para la Cepernic.

“Estamos muy ansiosos, llevando día a día el itinerario del barco que viene de Shangai (China)” y añadió: “No podemos precisar el día exacto que va a llegar a puerto, pero estamos en permanente contacto con las autoridades de Puerto Santa Cruz” ya que “esta recepción es muy importante para la localidad por lo que genera, va a dar trabajo. Es un nuevo hito en el desarrollo de esta megaobra“, afirmó.

Respecto de la demanda que genera el arribo de estas importantes piezas desde China, el funcionario de Enarsa aseguró que es la posibilidad de puestos de trabajo genuino de la localidad, lo cual, es una exigencia que tienen las autoridades de Puerto Santa Cruz. “Nosotros, desde ese punto de vista, tratamos de exigirle a la Unión Transitoria de Empresas que esa demanda sea de mano de obra local y la contratación de empresarios locales en el caso de transporte fundamentalmente”, expresó.

Adenda

Metaza sostuvo que el lunes estuvieron trabajando sobre el tema de la adenda que garantizará el financiamiento de la obra con la gente de China, luego de las charlas que destrabaron una primera parte a principios de este año. “Creemos que en los próximos días está resuelta esta situación que es clave para esta obra que tiene que ver fundamentalmente con el financiamiento“, afirmó.

Pero también fue consultado respecto de cómo podría incidir el cambio de gobierno en Santa Cruz y, también, si lo hubiera en la nación. “Va a haber un cambio de gobierno en la provincia de Santa Cruz y esperemos que eso no complique la continuidad de la obra“, y agregó: “En la provincia nosotros creemos que no debiera haber cambios, porque hemos trabajado coordinadamente con Alicia (Kirchner), el ministro de gobierno, el ministro de economía…esperemos que estos cambios que van a suceder no influyan en el desarrollo de la obra”.

Sin embargo, alertó sobre lo que ocurra a nivel nacional. “Preocuparía mucho más si hubiera un cambio a nivel nacional porque lo que está en frente de Unión por la Patria (Javier Milei y Patricia Bullrich) están planteando directamente la disolución de las empresas del Estado. Lo hemos charlado con los propios empleados, están muy preocupados por los anuncios lamentables que hace la oposición, tanto del lado de Bullrich como de Milei, son preocupantes, traerían consecuencias muy graves para el país y la provincia“.

Plazos

En cuanto a los plazos para la generación de energía, aclaró que, en principio, son muy arriesgados de establecer. “El área técnica es la que tiene que determinarlo viendo paso a paso el avance de la obra. Los técnicos nos avisan que a fines del 2024 la represa Jorge Cepernic en condiciones de comenzar a funcionar“, con una de las turbinas.

Finalmente, Mario Metaza adelantó la participación de Enarsa en una jornada que se realizará en El Calafate. “Hemos estado trabajando con Bautista Simón, presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, en un evento que se va a llevar adelante 28 y 29 de septiembre en El Calafate y allí ENARSA ha sido invitada, va a participar en calidad de expositor nuestro presidente Agustín Gerez y va a exponer lo que significa ENARSA, las obras que se están llevando adelante y fundamentalmente va a hablar de las represas. Allí van a participar unos 40 empresarios de todo el país”, comentó.