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En entrevista con LU12 AM680, el diputado provincial de Santa Cruz Mario Piero Boffi abordó los principales ejes de la agenda política local: los avances para fijar un nuevo Código Electoral Provincial, las objeciones comerciales a la empresa estatal Santa Cruz Puede, la controversia por la entrega de zapatillas escolares, el armado interno de la Unión Cívica Radical (UCR) y la sanción de leyes de su autoría.

Sobre el trabajo en la Comisión Extraordinaria de Asuntos Constitucionales para redactar el Código Electoral, Boffi explicó que se compilaron las iniciativas presentadas por bloques de diversa extracción —como los proyectos de los diputados Gregorio Fernando Martínez, Fernando Pérez, Carlos Alegría, Loureiro, Peralta, Pedro Muñoz, y el suyo— para construir consensos sobre los puntos compartidos.

En relación con los contenidos de la reforma, destacó la propuesta de fijar la obligatoriedad del debate de candidatos a gobernador y la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales. “La intención es que Santa Cruz tenga la incorporación de una Primaria Abierta por parte de los partidos”, aclarando que la fecha local podría no coincidir con el calendario nacional.

En cuanto a la Boleta Única de Papel, respaldó la opción de marcar lista completa pese a los reparos de legisladores como Pedro Muñoz: “Entendemos que tiene que tener el cuadrado de la boleta completa por pruebas de otras provincias. Acá se votan siete categorías y el objetivo es equiparar las posibilidades de todas las fuerzas”.

Un denominador común en casi todos los proyectos de ley es la inclusión de la Boleta Única de Papel.

Debate por “Santa Cruz Puede”

De los reclamos planteados por la Cámara de Comercio de Río Gallegos, la Federación Económica de Santa Cruz y el sector hotelero por presunta competencia desleal de la firma estatal Santa Cruz Puede , el diputado confirmó reuniones con el presidente de la Cámara de COmercio de Río Gallegos Leandro Fadul y el presidente de la Federación Económica Santa Cruz, Guillermo Polke.

Acompañó un pedido de informes junto a Fernando Martínez, Javier Jara, Daniel Peralta y Fernando Pérez que se unificará con una propuesta de la diputada de la oposición, Agostina Mora. “El Estado tiene que estar para otra cosa, el objeto de la compañía no es ese”, afirmó Boffi, remarcando que se busca escuchar a las partes para evaluar modificaciones a la ley de creación de la empresa.

Desde Educación aclararon que el calzado no lleva logos ni inscripciones del Gobierno provincial.

Sobre la controversia generada por la distribución de 40 mil pares de zapatillas para alumnos de la educaicóin pública de Santa Cruz, desmintió las imágenes viralizadas en redes sociales: “Surgió una fake news donde ponían las zapatillas con el logo de la provincia y el nombre de Claudio Vidal; no tienen ese logo”. Si bien consideró atendible la ayuda directa en contextos de crisis social, exigió la realización de relevamientos previos y la presencia de las autoridades de Desarrollo Social en la comisión: “Hay que hacer un informe socioeconómico para la gente que lo necesita; el Estado tiene que estar siendo eficiente y transparente”.

Escenario político

Al analizar la reestructuración del radicalismo y el escenario en la zona centro junto a los intendentes Daniel Gardonio (Puerto San Julián) y Juan Raúl “Pirri” Martínez (Puerto Deseado), Leo Roquel y la exdiputada Roxana Reyes, no descartó la conformación de frentes o la presentación de listas propias. En ese sentido, marcó diferencias con otras estructuras al remarcar el funcionamiento interno de su espacio: “El radicalismo es un partido horizontal en cuanto a la decisión, no es que se levanta alguien, dice ‘soy candidato a gobernador’ y todos nos encolumnamos atrás”.

Finalmente, el legislador repasó las leyes promulgadas de su autoría, entre las que sobresalen la creación de la figura del Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Cruz y la constitución del Colegio de Enfermería. Pese a señalar la escasa difusión de la actividad parlamentaria, destacó el impacto de ambas normas: “Logramos hacer, después de casi dos años de trabajo en comisión, la ley del Defensor del Pueblo para darle a la ciudadanía una opción más en la defensa de sus derechos”.