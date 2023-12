Mario Markic es un conocido periodista y escritor nacido en nuestra ciudad capital que, en el último tiempo, incursiona en la política. Este domingo, estuvo presente en la asunción de Claudio Vidal y se tomó unos minutos para hablar con La Opinión Austral.

“Desde hace un tiempo venimos diciendo que iba a haber un cambio en Santa Cruz. La verdad es que estoy muy contento porque creo que estamos frente a un hito histórico. Una persona joven que asume la gobernación, hacedora que tiene mucho empuje, gratifica saber que este tipo de personas existen y las tenemos acá” comenzó diciendo sobre Vidal.

Respecto del futuro inmediato, Markic dijo que “se vienen buenos tiempos. Estamos en una situación de crisis que no escapa a la provincia, vamos a ver como están los números. Yo estoy muy contento y emocionado”.

En los últimos días, trascendió que Markic sonaba para estar a cargo del área de turismo como secretario y dejó un guiño durante la entrevista: “sueño con que algún día un forastero llegue y me pregunte ¿tu provincia, es pesquera, hidrocarburífera, turística? espero que seamos todo eso sea junto. Porque tenemos recursos que no son explotados, sueño con ello. Voy a portar mi grano de arena pero tenemos por delante un futuro maravilloso”.

En el mismo sentido, indicó que: “charlé con Vidal en apariencia hasta que mañana (por hoy) no vaya a la oficina de turismo, no podría decirlo. Desde el lugar que me toque, vamos a trabajar”.

Markic también puso como ejemplo a las ciudades turísticas “Calafate fue una explosión turística, cuando yo era chico era prácticamente una aldeita y ahora tiene más de una docena de vuelos. Es una marca en todo el mundo. Es lo que tenemos que hacer. Aprovechando otros lugares, como por ejemplo El Chaltén“. Más allá de eso, Marckic indicó que esas explosiones deben ser controladas “para que no sature y también tienen que ser vivibles para los nativos”