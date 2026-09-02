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El desfinanciamiento de los hogares y el aumento desmedido en las cuotas de la medicina privada impactan de lleno en el sistema de salud. El conglomerado de Ushuaia – Río Grande encabeza las subas a nivel nacional con un salto del 47,1% en la cantidad de vecinos que dependen únicamente del Estado.

Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado sobre datos del INDEC, entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2026 unas 1.246.285 personas dejaron de contar con prepaga, obra social o mutual y pasaron a depender exclusivamente del sistema público.

Esta migración masiva implica un incremento sostenido de la demanda sobre los hospitales y centros de salud estatales en todas las regiones del país. El informe destaca que el mapa nacional muestra realidades complejas: en el Gran Buenos Aires la población sin cobertura privada pasó del 30,8% al 35,9%; en Cuyo trepó del 34,3% al 38%; en la Región Pampeana subió del 30,2% al 32,0%; en el Noroeste (NOA) ascendió del 38,8% al 39,6%; y en el Noreste (NEA) alcanzó el valor más alto del país, donde el 46,3% de los habitantes no posee obra social ni prepaga (frente al 44,3% previo).

El impacto en la Patagonia

En las provincias patagónicas, la proporción de habitantes que depende únicamente de la asistencia médica pública se incrementó del 21,5% al 23,4%. En términos absolutos, esto representa una variación de 29.022 nuevos usuarios que pasaron a depender de los hospitales provinciales, marcando un crecimiento relativo regional del 12,10%.

Al analizar el mapa urbano por aglomerados, los números ubican al extremo sur como uno de los epicentros del fenómeno. En el aglomerado Ushuaia – Río Grande la cantidad de personas sin prepaga u obra social registró una disparada del 47,1%, posicionándose entre los mayores incrementos de toda la Argentina, superado levemente por Gran Catamarca (21,8%) pero encabezando el ranking junto a Viedma – Carmen de Patagones, que anotó un alza del 40,1%.

Por su parte, el aglomerado Río Gallegos mostró un comportamiento estadístico de relativa estabilidad con una leve variación del -0,2%, mientras que otros centros patagónicos como Comodoro Rivadavia – Rada Tilly marcaron un aumento del 1,0%, Neuquén – Plottier un 2,1%, Gran Rawson un 4,2% y San Carlos de Bariloche un 1,3%.

Paridad de género y desregulación

De las 1.246.285 personas que cayeron de la cobertura privada en el país, el impacto se distribuyó de manera uniforme entre ambos géneros. Las mujeres en esta condición aumentaron un 13,35% (624.948 personas), alcanzando un total de 5.307.185 mujeres dependientes del sistema público en el primer trimestre de 2026 (frente a las 4.682.237 registradas a fines de 2023). En tanto, los varones sin cobertura privada crecieron un 13,09% (621.337 personas), sumando un total de 5.367.231 hombres en la misma situación (frente a los 4.745.894 del período base).

El estudio del IAG vincula este traspaso directo a dos factores macroeconómicos determinantes: la disparada de los precios y la pérdida de empleo formal. Según las aperturas del IPC, desde noviembre de 2023 a julio de 2026 el precio de las prepagas se incrementó un 475%, superando con amplitud a la inflación acumulada del 329%. Asimismo, la destrucción de 241.746 puestos de trabajo registrados desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei dejó sin obra social tanto a los titulares como a sus grupos familiares, obligándolos a recurrir de manera exclusiva a la red sanitaria estatal.