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El 8° Encuentro de Concejos Deliberantes de la Argentina concluyó en Río Gallegos, luego de dos jornadas de trabajo desarrolladas en la sede del Concejo Deliberante. El evento fue presidido por la concejal Daniela D’Amico y contó con la participación de Juliana Aldea, coordinadora del programa Legislaturas Conectadas.

La actividad reunió a más de 30 delegaciones y más de 80 concejales de distintos puntos del país, junto a presidentes de concejos deliberantes, vicepresidentes, secretarios legislativos, asesores, equipos técnicos, comunicacionales y representantes institucionales de diferentes municipios argentinos.

Durante el cierre, desde la organización se valoró el desarrollo del encuentro, que permitió consolidar un espacio federal de intercambio, formación y construcción colectiva entre cuerpos legislativos locales. A lo largo de ambas jornadas, los participantes compartieron experiencias, debatieron problemáticas comunes y trabajaron sobre herramientas orientadas a fortalecer la labor parlamentaria en cada comunidad.

La primera jornada estuvo centrada en el abordaje de la salud mental, con exposiciones de especialistas, espacios de consulta, intercambio entre delegaciones, trabajo en equipos y puesta en común de conclusiones. La temática permitió analizar desafíos compartidos por los municipios y el rol de los concejos deliberantes en el diseño de herramientas legislativas vinculadas al acompañamiento comunitario.

En la segunda jornada, el eje de trabajo fue la movilidad urbana, con nuevas instancias de capacitación, debate y análisis de experiencias locales. Allí se abordaron problemáticas vinculadas al tránsito, la planificación urbana, la circulación, la seguridad vial y las políticas públicas necesarias para mejorar la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.

Además, durante el encuentro se trabajaron herramientas para fortalecer la cercanía con la comunidad, con el objetivo de mejorar el vínculo entre las instituciones legislativas y la ciudadanía. En ese marco, se destacó la importancia de construir concejos deliberantes más abiertos, participativos y conectados con las demandas reales de cada territorio.

Se indicó que el programa Legislaturas Conectadas, impulsor de la actividad, promueve redes interparlamentarias de comunicación y acción institucional que vinculan a los poderes legislativos de Argentina y la región entre sí y con la ciudadanía. Sus principios rectores son el federalismo, la democracia, el respeto y el pluralismo ideológico.