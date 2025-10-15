Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de los primeros operativos de control y fiscalización implementados por el Gobierno Provincial para hacer cumplir la Ley 90/10, el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz dio a conocer que se detectaron 1.156 trabajadores provenientes del norte del país y del exterior que ingresaron a la provincia para desempeñarse en distintas empresas mineras sin acreditar residencia provincial.

Operativo en el acceso zona norte de la provincia de Santa Cruz. Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

Los controles se desarrollan de manera conjunta entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Producción, Comercio e Industria y el Ministerio de Transporte, con el acompañamiento de los municipios y las fuerzas policiales.

La mayoría de los trabajadores detectados cumplen regímenes laborales 14×14 o 20×20.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la Ley 90/10 es una decisión política del gobernador Claudio Vidal, destinada a garantizar que al menos el 90 % de los puestos laborales en actividades productivas, energéticas y mineras sean ocupados por santacruceños con residencia comprobada.

El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena.

“Durante muchos años se permitió que la mano de obra local quedara relegada, mientras miles de trabajadores de otras provincias o del exterior se empleaban en nuestros recursos, eso se terminó. En Santa Cruz el trabajo tiene que ser para la gente de Santa Cruz”, afirmó el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena.

“Pierde el comercio, pierde la economía regional y pierde la provincia”. JAVIER ARAVENA, SECRETARIO DE ESTADO DE TRABAJO

El funcionario expuso que además la mayoría de los trabajadores detectados cumplen regímenes laborales 14×14 o 20×20, lo que implica que permanecen en la provincia solo durante sus turnos y luego regresan a sus lugares de origen.

“Esa modalidad significa que los salarios generados en Santa Cruz se van fuera de la provincia. Es dinero que no se transforma en consumo local ni en oportunidades para los santacruceños. Pierde el comercio, pierde la economía regional y pierde la provincia”, agregó Aravena.

Cabe mencionar que los operativos continuarán durante los próximos días en distintas zonas del territorio santacruceño, con el objetivo de proteger el empleo local.