La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) volvió a ocupar las calles de Río Gallegos con una masiva marcha provincial. La movilización reunió a trabajadores de la educación, salud, fuerzas de seguridad y del ámbito municipal, en una jornada que combinó reclamos, expresiones culturales y un acampe frente al Consejo Provincial de Educación. El eje central: exigir una recomposición salarial urgente y frenar el cierre de puestos laborales.

La mañana de este jueves comenzó con una nutrida concentración en la sede de ADOSAC, ubicada en Vélez Sarsfield 381. Desde allí, una columna compuesta por docentes, personal de salud, efectivos retirados de la policía y trabajadores municipales marchó por las principales calles de la ciudad hasta llegar al Consejo Provincial de Educación (CPE). Con bombos, pancartas y cánticos, los manifestantes hicieron oír un reclamo.

La columna recorrió las calles de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La movilización, organizada por la filial Río Gallegos del gremio docente, se enmarca en el plan de lucha definido por el Congreso Provincial de ADOSAC, que resolvió un paro de 72 horas los días 22, 23 y 24 de octubre. Según indicaron desde el sindicato, el motivo principal del paro y la protesta es la falta de respuesta del Gobierno provincial ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el anuncio del cierre de alrededor de 1.500 cargos docentes.

“Estamos en la calle porque el ajuste no puede caer sobre los trabajadores y sobre la escuela pública”, expresaron desde el gremio durante la lectura de un documento frente al CPE. “No vamos a aceptar el recorte de puestos laborales, ni el deterioro de nuestras condiciones de trabajo. Enseñar en Santa Cruz no puede ser un acto de resistencia permanente”, remarcaron los referentes.

Momento en el que instalaba la carpa y el escenario frente al Consejo Provincial de Educación. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras la marcha central, los manifestantes compartieron un almuerzo frente al Consejo, que dio paso a una serie de actividades culturales y pedagógicas. A las 18 horas habrá una merienda y una clase pública sobre la problemática de los puestos de trabajo, en la que docentes de distintos niveles compartirán testimonios sobre la precarización y la falta de recursos en las escuelas. Más tarde, a las 20, un festival popular frente al mismo edificio.

El cierre de la jornada incluirá una cena comunitaria y un acampe frente al edificio del CPE, que se extenderá desde la medianoche hasta la mañana del viernes. “Juntos somos más fuertes. ¡Sumate!”, fue la consigna que guió la movilización. Desde ADOSAC advirtieron que las medidas continuarán si el Gobierno provincial no convoca a una mesa de diálogo con propuestas concretas.