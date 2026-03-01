Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Matias Treppo, intendente de Perito Moreno dijo presente en la apertura del Periodo Legislativo en Rio Gallegos, en este sentido, dialogó con La Opinión Austral sobre los actos de inauguración y anuncios que se concretaron en su localidad.

“La verdad que con mucho trabajo, inaugurar obras en estos tiempos difíciles, es todo un desafío. Acercamos el primer auditorio cultural, y luego fuimos a anunciar la obra del polideportivo que también es acercar infraestructura adecuada, para hacer competencias federales. Esas obras generan trabajo, es desafiante, ojalá este año podamos seguir en la misma senda”.

Además el intendente comentó que el anuncio realizado en conjunto con el gobierno provincial “es un sinónimo de trabajo. Queríamos conectar a Perito con Comodoro Rivadavia y ahora con Buenos Aires. Tener en nuestra casa un aeropuerto para la región, nos enorgullece, es auspicioso. En estos días ya arrancan los primeros vuelos. Se trata de acercar a los peritenses y también atraer el turismo que tanto estamos pregonando, somos agraciados en la zona que vivimos. Estamos contentos”, señaló.

Respecto a las declaraciones de los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo en donde celebraron las inversiones realizadas por Newmont, el jefe comunal manifestó “está bueno porque se demostró la inversión que se está por realizar en nuestra zona. Que una empresa invierta, eso va a generar más puestos de trabajo, más desarrollo de proveedores, y más compre local”.

Sobre Luxen, Treppo explicó que nunca se cortó el diálogo con los intendentes, pero llegó el momento de profundizar, “los intendentes vamos a tener más dinamismo”, cerró.