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En el marco del debate legislativo, los diputados nacionales Máximo Kirchner (Buenos Aires) y Ana María Ianni (Santa Cruz) cuestionaron la modificación de la Ley de Glaciares con fuertes críticas al rumbo económico y ambiental del Gobierno nacional. En tanto, Alicia Kirchner reclamó la autonomía del INDEC y advirtió sobre la pérdida de calidad en las estadísticas oficiales.

Máximo Kirchner lanzó duras críticas contra el oficialismo y los legisladores que acompañan la iniciativa, al considerar que se trata de un conjunto de medidas “sin resultados para la mayoría de los argentinos”. “Esta reforma viene como un complemento de lo que fue el RIGI, la Ley Bases y la reforma laboral, que bajo diferentes recursos literarios y eufemismos, distintos diputados acompañan ya carentes de explicaciones serias para justificar su voto”, expresó.

En la misma línea, la diputada Ana María Ianni defendió la preservación de los glaciares y cuestionó la reforma de la ley. “Esta discusión no se puede plantear como una disyuntiva entre el ambiente y el desarrollo. Es una falsa dicotomía que no nos ayuda a tomar decisiones certeras“, afirmó. La legisladora remarcó que es posible compatibilizar producción y cuidado ambiental. “Concentra la mitad de la exportación de oro y plata del país, desarrolla múltiples proyectos productivos, pero al mismo tiempo protege la mayor superficie glaciar del continente y sostiene uno de los principales destinos turísticos naturales“, sostuvo al referirse a Santa Cruz.

Finalmente, la senadora Alicia Kirchner reclamó la autonomía del INDEC y cuestionó la calidad de las estadísticas oficiales. En el recinto, sostuvo que los indicadores actuales no reflejan la realidad social y económica del país. “De alguna manera, los resultados que da este instituto son los que orientan las políticas públicas y si esos resultados están tan cuestionados, las políticas públicas tampoco se cumplen como deberían ser“.