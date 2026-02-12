La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general por 149 contra 100 votos el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La iniciativa fue respaldado por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia y fue rechazada por el peronismo, la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba.

Los diputados del Frente de Renovador estaban a favor de la baja de la imputabilidad de 16 a 14 años, pero votaron en contra de la iniciativa, aunque uno de los principales referentes, Ramiro Gutiérrez, aclaró que lo hizo a favor en la discusión en particular

En el caso de los diputados nacionales de Santa Cruz sus votos estuvieron divididos y en consonancia con los espacios que representan. José Luis Garrido de Por Santa Cruz votó afirmativamente al igual que Jairo Guzmán de La Libertad Avanza. En tanto que Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Juan Carlos Molina de Unión por la Patria, lo hicieron de manera negativa.

Ahora, el proyecto será tratado por el Senado y es posible que sea en una sesión a celebrarse el 26 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia de Noticias Argentinas.

Es de destacar que por primera vez desde la restauración de la democracia llega al recinto de sesiones el debate sobre la edad de imputabilidad que, si se aprueba en el Senado, se reducirá de 16 a 14 años.

Puntos centrales

La propuesta impulsada por la Libertad Avanza plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento, e incluso el diputado Maximiliano Ferraro, planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo pero fue rechazado por el oficialismo que insistió con su propuesta de la firma de convenios entre Nación y Provincias.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

