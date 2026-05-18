Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Mercado Concentrador Patagónico abrirá los sábados desde las 10:00 hasta las 14:00 para la venta minorista al público, según señaló el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori en declaraciones a LU12 AM680.

El predio -funcionará como el Mercado Central de Buenos Aires- se encuentra ubicado en la Ruta 3 y Circunvalación. Su apertura contempla esquemas diferenciados para dar respuesta a toda la cadena de comercialización regional. Los comerciantes mayoristas cuentan con un horario de atención fijado de lunes a viernes de 6:00 a 14:00 horas.

El objetivo central de la iniciativa apunta de manera directa al bolsillo de la comunidad. Gustavo Sívori, presidente de Santa Cruz Puede SAU, detalló las metas que persigue el proyecto en materia de costos logísticos y de distribución. “Queremos que las frutas y verduras lleguen entre un 30 y un 40% más baratas a los vecinos”, afirmó el directivo. El plan busca reducir las brechas de precios que suelen afectar a los productos frescos que ingresan a la región patagónica.

Remarcó que las etapas iniciales de la iniciativa se cumplieron por completo. Sívori describió los esfuerzos coordinados de las partes involucradas al señalar que “el Estado ya hizo lo que había que hacer, los productores del norte tomaron sus riesgos y ya pusieron donde lo tenían que poner”. Enfatizó que la responsabilidad actual recae sobre los comerciantes locales. “es el momento de nuestros vendedores, nuestros verduleros, nuestros supermercadistas, de darle músculo a este mercado y llevarle en definitiva a nuestra gente un producto mejor y más barato”, manifestó.

Descartó de plano la aplicación de controles rígidos por parte de los organismos oficiales. “no quiero caer en ningún cliché, pero ningún control estatal funcionó nunca”, sentenció. Para el titular de la empresa, la efectividad del sistema depende de la conducta comercial de las partes y de la libre elección de los ciudadanos.

El esquema propuesto se sostiene sobre la responsabilidad y la conciencia social de los intermediarios locales. “Hay que apelar a la responsabilidad de los vendedores, comerciantes para que si acceden a un producto más barato y de mejor calidad que lo trasladen a nuestros vecinos”, consideró.

En esa misma línea, apuntó al rol activo del comprador en las góndolas: “Y de última el mejor regulador de precios somos cada uno de nosotros cuando va a comprar”. Bajo esta lógica, ratificó el criterio común de que lo que está caro no se compra directamente.

Santa Cruz Puede inauguró el Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos.

A pesar de los desafíos que implica la puesta en marcha de un centro de estas características, las expectativas son positivas respecto al acompañamiento de los comerciantes. “Nosotros creemos en nuestros mayoristas, nuestros vendedores, nuestros verduleros, así que tenemos esperanzas y ponemos todo nuestro esfuerzo para que esto funcione”, expresó Sívori.

Gustavo Sívori, presidente de Santa Cruz Puede SAU, destacó que el nuevo esquema busca reducir intermediarios y abaratar el precio de frutas y verduras en Santa Cruz.

Acompañamiento

Un punto que el presidente de Santa Cruz Puede SAU consideró fundamental aclarar es el rol no competitivo de la empresa estatal frente a la actividad privada. “No estamos compitiendo, lo quiero aclarar. Esta es la mejor demostración que nosotros no competimos con el privado, al contrario. Lo ayudamos”, sostuvo.

Defendió la transparencia de la estructura comercial montada en el predio. “Acá la cadena es sencillísima. Productor, vendedor, consumidor. No hay otro en el medio, no hay un concentrador. Nosotros no cobramos por darle espacio a los productores locales”, precisó.

El espíritu fundamental radica en asegurar que los márgenes de ganancia no alteren el beneficio del consumidor final de forma desmedida. “Queremos que el precio que ellos pagan razonablemente, porque todos tienen que ganar, esto es así, le llegue a nuestra gente y que pueda acceder no solo a un buen precio, sino a una fruta y verdura buena, muy buena”, declaró Sívori.

La paradoja de los precios regionales se manifiesta de manera clara en la distribución pesquera hacia los grandes centros urbanos del país. “Nosotros estamos vendiendo producto santacruceño hecho en nuestra planta de San Julián, con mano de obra nuestra de San Julián que a veces la vemos más barata en Buenos Aires, que la estamos mandando, que es un orgullo para todos nosotros que se esté vendiendo en el Gran Buenos Aires que en los puntos locales que tenemos en la provincia y el precio es exactamente igual”, detalló.