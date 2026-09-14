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El procurador general del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Emilio Sosa, tomó juramento este lunes a Micaela Nahir Narvarte, quien se desempeñará como letrada adjunta del Ministerio Público Fiscal ante el máximo tribunal provincial.

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras Agüero, y de los vocales Fernando Basanta, Sergio Acevedo y Lucio de la Vega.

De izq a der: el procurador general Eduardo Sosa, la letrada Micaela Narvarte, el fiscal Lisandro de la Torre y el presidente de TSJ Gabriel Contreras.

También participaron el fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, Lisandro de la Torre, además de funcionarios y magistrados del Poder Judicial.

Con su designación, Narvarte se incorporará al ámbito del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, donde cumplirá funciones como letrada adjunta.