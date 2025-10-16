Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) realizó un corte de la Ruta Nacional 3 a la altura del paraje Chimen Aike, en el marco del paro de 72 horas que había sido votado en su último congreso provincial. La medida de fuerza, que mantuvo interrumpida la circulación en uno de los principales accesos a Río Gallegos, fue definida por el sindicato como una reacción “ante una nueva ofensiva del Gobierno contra el derecho a huelga”.

Desde ADOSAC sostuvieron que la suspensión del diálogo representa “un ataque directo” a la representación gremial y una profundización del conflicto que lleva meses sin resolución. Al respecto, entrevistado en Radio LU12 AM680, el paritario de ADOSAC, Miguel del Plá indicó que están muy movilizados “después de tres semanas donde estuvimos tratando de que la actitud del gobierno fuera decirnos ‘podemos negociar sin medidas de fuerza’”, pero “los resultados no han sido satisfactorios porque no se ha dado una solución al tema salarial, ni tampoco a ninguno de los temas laborales que estaban en discusión, salvo el hecho que han devuelto los días de paro que habían descontado”.

La medida de corte de ruta fue decidida por el cuerpo de delegados de la filial de Río Gallegos.

En lo demás, “no hay soluciones, que son los temas de fondo, porque finalmente los paros que se hicieron y que habían sido descontados, era para buscar soluciones a los temas laborales y a la cuestión salarial” por lo que “de nada nos sirve que nos devuelvan los días y no podamos resolver los problemas por los cuales empezamos nuestro reclamo”, expresó el dirigente.

Del Plá señaló que la subcomisión laboral fue suspendida de manera unilateral por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido. “Lamentablemente ante el hecho que tomamos un par de días de paro esta semana, decidieron levantarla; eso también originó una reacción de los compañeros para reclamar que se reanude este diálogo e ir a hacer la protesta en la ruta”, manifestó.

El texto que le daban los docentes a los automovilistas.

“ Todo está de alguna manera supeditado a lo que resuelvan estas asambleas y este congreso; hay propuestas de que la semana que viene podría una marcha provincial, pero no es algo que esté definido plenamente. Seguramente alguna acción se va a votar, vamos a ver cuál es”, expresó.

Asimismo, Miguel del Plá se mostró preocupado por la fuente laboral para el 2026. “En los casos donde tenemos el mayor riesgo es en los puestos de trabajo, en el nivel inicial, el nivel primario, porque las plantas funcionales se aprueban con muchos menos cargos de los que hay ahora y eso se va a aplicar el año próximo y significa un montón de gente que se puede quedar afuera”, advirtió entre otras cosas.