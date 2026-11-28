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El vocal del Consejo Agrario Provincial, Miguel O’Byrne, se refirió -entrevistado por La Opinión Austral– a la posibilidad que se le abre a la provincia con la medida judicial que le otorga en carácter de administrador de dos estancias productivas como Alquinta y la Entrerriana.

En el marco de la recorrida del gobernador Claudio Vidal por la primera de los establecimientos, el funcionario del CAP indicó que se trata de “un establecimiento ganadero que es poco más del doble de lo que es un establecimiento de un tamaño normal de la provincia que son de 20 mil hectáreas y esto, aparentemente, tiene alrededor de 50 mil“.

Uno de los carteles dentro del galpón de la estancia Alquinta. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Sostuvo que ese tamaño le da “un mayor potencial de escala” y que al estar en el departamento de Güer Aike, “se encuentra en uno de los más clásicos y seguros desde el punto de vista de la producción ganadera, básicamente la industria ovina que es tradicional en Santa Cruz, con un régimen de lluvias normal, de 200 a 300 milímetros“, enfatizó O’Byrne.

Para el ruralista, dependiendo los años y con subidas y bajas, “pero en un lugar que puede potenciarse mucho más del que se está viendo por ahora”, manifestó. En ese contexto, O’Byrne puntualizó: “Tiene una cierta cantidad de animales que cuando la policía y la justicia se junte la semana que viene se haga el recuento, se vea lo que hay” y también “se harán análisis técnicos de los pastizales, para ver qué posibilidad adicional hay, y en función de eso hay que hacer un plan de dos o tres años para llegar a ese nivel y no solamente en cantidad sino en calidad“.

El potencial de la estancia es enorme. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Luego, el vocal del Consejo Agrario expresó que hay que ir separando raza y genética para tener la mejor lana y la mejor carne, y la mayor cantidad de kilos por animal. “Además tiene todo el costado agrícola y lo que vimos son alrededor de mil hectáreas que fueron sembradas” lo que calificó como “impresionante“, ya que “este año que llovió está muy verde y eso es un pulmón enorme para poder trabajar con animales, quizás se pueda cosechar o cortar algo, pero se le puede dar a animales vivos que pastoreen eso”.

Para Miguel O’Byrne, este es “un potencial que no tiene otro establecimiento rural a esta escala“, lo que le da a la estancia “una envergadura bastante importante que hay que ver cómo la ponemos en valor con los profesionales y los técnicos“, resumió. “Como dijo el gobernador (Claudio Vidal), tenemos agricultura, ganadería y nos falta la pata de educación“, que se puede aprovechar con “toda esta estructura” para tener alumnos.