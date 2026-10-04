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La Secretaría de Minería del Ministerio de Economía de la Nación dio a conocer que en los primeros ocho meses de 2026 las exportaciones mineras de Argentina alcanzaron los 6.059 millones de dólares. Implica un crecimiento interanual del 65,7% respecto al mismo período de 2025. En agosto, los envíos al exterior sumaron 652 millones de dólares, registrando una suba del 43,3% interanual.

Cinco provincias concentraron el 98,1% de las exportaciones mineras del país entre enero y agosto. Santa Cruz se ubicó en el primer lugar con 2.360 millones de dólares, representando el 39,0% del total nacional. San Juan ocupó la segunda posición con 1.302 millones de dólares (21,5%), seguida por Jujuy con 1.156 millones (19,1%), Salta con 706 millones (11,6%) y Catamarca con 419 millones de dólares (6,9%). El resto de las jurisdicciones acumuló 115 millones de dólares, equivalente al 1,9%.

El Macizo del Deseado

Santa Cruz sostiene el mayor volumen exportado del país sustentado en la producción de metales. Entre enero y agosto de 2026, la provincia registró un incremento interanual del 75,7% en sus ventas mineras. Durante el mes de agosto, los envíos santacruceños alcanzaron los 232 millones de dólares, lo que significó una suba del 18,4% respecto al mismo mes del año anterior.

La actividad minera representó el 87,8% de las exportaciones totales santacruceñas en los primeros ocho meses del año. La canasta exportadora provincial está compuesta de forma casi exclusiva por minerales metalíferos.