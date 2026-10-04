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La Secretaría de Minería del Ministerio de Economía de la Nación dio a conocer que en los primeros ocho meses de 2026 las exportaciones mineras de Argentina alcanzaron los 6.059 millones de dólares. Implica un crecimiento interanual del 65,7% respecto al mismo período de 2025. En agosto, los envíos al exterior sumaron 652 millones de dólares, registrando una suba del 43,3% interanual.

Cinco provincias concentraron el 98,1% de las exportaciones mineras del país entre enero y agosto. Santa Cruz se ubicó en el primer lugar con 2.360 millones de dólares, representando el 39,0% del total nacional. San Juan ocupó la segunda posición con 1.302 millones de dólares (21,5%), seguida por Jujuy con 1.156 millones (19,1%), Salta con 706 millones (11,6%) y Catamarca con 419 millones de dólares (6,9%). El resto de las jurisdicciones acumuló 115 millones de dólares, equivalente al 1,9%.

El Macizo del Deseado 

Santa Cruz sostiene el mayor volumen exportado del país sustentado en la producción de metales. Entre enero y agosto de 2026, la provincia registró un incremento interanual del 75,7% en sus ventas mineras. Durante el mes de agosto, los envíos santacruceños alcanzaron los 232 millones de dólares, lo que significó una suba del 18,4% respecto al mismo mes del año anterior.

La actividad minera representó el 87,8% de las exportaciones totales santacruceñas en los primeros ocho meses del año. La canasta exportadora provincial está compuesta de forma casi exclusiva por minerales metalíferos.

El oro explicó el 85,1% de las ventas al exterior de la provincia en el acumulado anual, mientras que la plata representó el 14,9%.

Los principales destinos de los metales de Santa Cruz fueron Suiza con el 37,7%, Estados Unidos con el 30,0% y Canadá con el 17,6%. Yacimientos como Cerro Negro, Cerro Vanguardia, Cerro Moro, San José y Don Nicolás forman parte del esquema exportador provincial.

Otros distritos 

San Juan totalizó 1.302 millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, con un crecimiento del 10,1% interanual. La minería explicó el 87,6% de las exportaciones provinciales totales en dicho período. El oro constituyó el principal producto de la provincia con el 97,9% de sus ventas mineras acumuladas, con el yacimiento Veladero como principal emprendimiento. Las cales aportaron un 1,5%. Los destinos de la minería sanjuanina se concentraron en Suiza (72,2%) e India (22,1%).

Santa Cruz lidera el ranking de las exportaciones.

Las provincias de la región del NOA (Jujuy, Salta y Catamarca) sumaron en conjunto 2.281 millones de dólares entre enero y agosto, marcando una suba del 113,0% interanual impulsada por la cotización del litio. En este bloque regional, la minería representó el 79,0% de las exportaciones totales del período. Por productos, el litio concentró el 64,3% de las ventas mineras del NOA y los minerales metalíferos el 32,6%. Los envíos de la región tuvieron como principales destinos a China con el 67,1% y Estados Unidos con el 14,1%.

Catamarca registró la mayor incidencia de la minería sobre sus exportaciones totales provinciales con un 95,1% entre enero y agosto. Jujuy registró una participación minera del 88,3% sobre sus ventas al exterior, mientras que en Salta la actividad representó el 62,1% del total exportado por la provincia.

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