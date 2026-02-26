El encuentro fue encabezado por el ministro de Trabajo, Juan Mata, acompañado por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Lic. Iris Rasgido, y el secretario de Estado Javier Aravena, quienes subrayaron la importancia de alinear el sistema educativo con las demandas concretas del sector productivo.

Entre los representantes de las principales operadoras mineras de la provincia se encontraban: Agustín del Castillo, de Cerro Vanguardia; Ernesto Rigamonti, de Minera Santa Cruz; Verónica Nohara, de Minera Don Nicolás y presidenta de la Cámara; Gustavo Villafañe, de Newmont; y Diego Parravicini, de Cerro Moro.

Formación orientada al empleo minero en Santa Cruz

Durante la reunión se trabajaron ejes vinculados al fortalecimiento de la formación orientada al empleo y la necesidad de diseñar propuestas educativas que consoliden el sistema formativo provincial. El foco estuvo puesto en adecuar los trayectos formativos a los perfiles laborales que requiere la minería en Santa Cruz, sector estratégico dentro de la matriz económica provincial.

En este marco, se analizó la posibilidad de avanzar en un esquema que facilite la incorporación laboral de jóvenes que ya completaron su ciclo de formación para el trabajo. En total, 400 jóvenes de siete localidades santacruceñas recibieron su certificación, y ahora el desafío es generar herramientas concretas que permitan su efectiva inserción en el sector minero.

Próximo paso: articulación con proveedores

Como parte de la hoja de ruta acordada, se planteó la realización de un nuevo encuentro en los próximos días que incluirá a proveedores de las operadoras mineras. El objetivo será ampliar la articulación público-privada y avanzar con mayor previsibilidad en la generación de empleo joven en Santa Cruz.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral que busca consolidar la relación entre educación y producción, promoviendo la inserción laboral y fortaleciendo el desarrollo económico en una provincia donde la minería cumple un rol central en la generación de trabajo y crecimiento sostenido.