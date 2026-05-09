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El Ministerio de Seguridadde Santa Cruz informó que avanzaron en actuaciones administrativas y se suspenderá a un efectivo policial, con prestaciones de servicios en una dependencia de Río Gallegos, luego de que la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz resolviera su situación procesal.

Pena

De acuerdo a las informaciones oficiales, la causa se vincula a la distribución de imágenes de abuso sexual infantil, por la cual la Justicia lo condenó a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, al ser considerado autor penalmente responsable del delito previsto y penado en el artículo 128, primer párrafo, del Código Penal de la Nación Argentina.

Asimismo, la medida judicial dada a conocer recientemente dispuso que el efectivo policial en cuestión, por el término de tres años tendrá la obligación de fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados y Excarcelados de la provincia; además de abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas. Asimismo, tendrá que someterse a tratamiento médico o psicológico.

Compromisos y valores

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz señalaron públicamente que “reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y los valores que rigen el accionar de las fuerzas de seguridad, dejando en claro que no se tolerará bajo ninguna circunstancia conductas que atenten contra la integridad, la ética y los principios institucionales”

“Toda acción contraria a la ley será abordada con la máxima firmeza, sin excepciones ni privilegios de ningún tipo, garantizando que cada integrante de la fuerza responda ante la Justicia y ante los mecanismos administrativos correspondientes”, se indicó.

EN ESTA NOTA Código Penal de la Nación Argentina Ministerio de Seguridad de Santa Cruz

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