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El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, también se refirió al inicio de las paritarias salariales, confirmando que las mesas de negociación comenzarán este jueves, el viernes para salud y el lunes para el sector docente.

Remarcó que la recomposición de los haberes de los trabajadores estatales forma parte de la línea política trazada por la gestión actual. “Dentro de la previsión de la mirada provincial y del gobernador, es lo que hemos hecho los años anteriores, está poder fortalecer a todos los asalariados, darle impulso“, afirmó.

En ese sentido, Ezequiel Verbes volvió a conectar estas negociaciones con el proyecto de financiamiento que se debate en la Legislatura por un endeudamiento de USD 600 millones. Si bien ratificó que ese financiamiento estará destinado para obras de infraestructura, ratificó que el presupuesto provincial se verá aliviado ya que las partidas destinadas a obras públicas podrá ser utilizado para debatir salarios.

(FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Así, de cara a los encuentros con las entidades gremiales, el ministro valoró la apertura de este espacio formal, destacando que el canal de comunicación se ha mantenido activo más allá de los plazos legales.

“Lo importante es continuar con más formalidad, porque el diálogo hubo siempre”, señaló el funcionario.

Finalmente, anticipó que las reuniones paritarias no se limitarán exclusivamente a la discusión de porcentajes de aumento, sino que abarcarán un temario más amplio vinculado a las condiciones de trabajo en el sector público.

“Vamos a avanzar en un marco paritario donde también hay muchas cuestiones laborales a resolver y sobre las cuales vamos a tratar de acordar puntos rápidos de solución”, concluyó.