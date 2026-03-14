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La exministra de la Secretaría General de la Gobernación, Claudia Martínez, y la expresidenta de la Caja de Previsión, Silvia Bande, recordaron al vecino y militante político Marcos Tabacco, quien falleció este sábado en Comodoro Rivadavia, a raíz de caer de una escalera caracol en un hotel.

“Marcos Tabacco fue un reconocido compañero y militante histórico del Frente para Victoria Santacruceña desde sus inicios. Un ‘lupinero‘ desde entonces y para siempre”, expresó Martínez a La Opinión Austral. “Inició su rol en la gestión en el viejo y querido Ministerio de Asuntos Sociales, la oficina, el escritorio y los papeles lo incomodaban, para él, andar en el territorio, la cercanía con la gente, escuchar para resolver situaciones, era su lugar preferido. Defensor y respetuoso a ultranza de Néstor (Kirchner), nuestro ‘Lupín’, de Cristina y de Alicia“, dijo.

Claudia Martínez, exministra. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Es un día triste porque nos enteramos de su repentina partida. Siempre estarán en nuestro recuerdo los momentos compartidos. Un abrazo inmenso a Ana, su compañera de vida, y a Valentina, que lo hizo el papá más feliz del mundo, para ambas toda la fortaleza que necesitan en este momento tan triste. Hasta siempre compañero ‘lupinero‘”, cerró.

Por su parte, Silvia Bande indicó: “Con marcos trabajamos juntos en el Ministerio de Asuntos Sociales, luego Ministerio de Desarrollo y la vida y el trabajo nos volvió a juntar en la Caja de Previsión social”. Y señaló: “Apasionado en lo que hacía porque le ponía corazón a todo y una sensibilidad especial para trabajar con los adultos mayores“.

Silvia Bande también recordó a Marcos Tabacco.

La Opinión Austral habló con algunos de los amigos. Quiénes lo conocieron destacaron que “era un tipo muy comprometido”, “muchos le hacíamos bromas porque un rubio y alto”, “trabajó mucho con Néstor y Alicia“. Y hubo coincidencia por su “compromiso en la asistencia social“.