Este jueves se realizó la ceremonia donde se oficializó que la Patagonia fue designada como sede de la Copa Mundial 2028 de Natación en Aguas Frías, un certamen que culminará con el Winter Swimming World Championship 2028. La competencia tendrá como escenario un entorno natural de proyección global: el Parque Nacional Los Glaciares, frente al Glaciar Perito Moreno, en El Calafate, provincia de Santa Cruz.

La actividad contó con la presencia del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, además del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli. En ese contexto, Sergio Álvarez, presidente de Parques Nacionales habló con La Opinión Austral sobre este importante anuncio que tendrá a Santa Cruz como protagonista de un evento internacional.

Sergio Álvarez, presidente de Parques Nacionales.

“Esto es muy bueno para la provincia, para El Calafate, para la Argentina, para nuestro turismo, para los parques nacionales” y agregó: “Este evento me parece maravilloso, por eso nos comprometimos con Matías Ola para que él pudiera tener una autorización para que pueda tener su mundial de natación en Argentina, que pueda ir a ofrecerlo al mundo, que pueda traer turismo, pueda traer trabajo”.

También destacó la importancia de estos eventos para los parques nacionales. “Todo lo que podamos darle visibilidad, siempre trabajando desde la conservación, por eso este es un evento muy estudiado, muy trabajado, que no se hace así nomas” y señaló: “Va a haber muchos visitantes, muchos nadadores, por eso nos tenemos que tomar todo el tiempo necesario para hacer este evento deportivo con toda la conservación que hace falta”.