La ministra de la Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, fue una de las presentes en el acto oficial en el que quedó formalmente inaugurada la reapertura del aeropuerto “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos, encuentro que fue encabezado por el gobernador Claudio Vidal y contó con la presencia de directivos de la empresa Aeropuertos Argentina 2000.

En ese contexto, la funcionaria provincial expresó a los medios presentes algunas características de la obra realizada por el sector privado. Consultada por La Opinión Austral, sostuvo que las modificaciones abarcaron a la pista como de otras mejoras que se le hicieron al aeropuerto.

“Tal como prometió el gobierno de la provincia de Santa Cruz y lo anunciáramos en su momento, en tiempo y en forma, de hecho un día antes, así que muy contentos con eso”, sostuvo la ministra al tiempo que agregó: “Un aeropuerto que en 20 años no había recibido una inversión de este tipo, de más de 30 mil millones de pesos sólo para la pista y otros más de 2 millones de dólares para el resto de las mejoras”.