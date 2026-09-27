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Durante la segunda jornada de la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, La Opinión Austral -que realiza una cobertura especial del evento en la Rural de Buenos Aires de la mano de las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose– conversó con la ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci.

En relación con la recorrida del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, por el stand de Santa Cruz, la funcionaria destacó: “Estuvo visitando el stand de la provincia de Santa Cruz, saludando tanto a expositores como a la gente de los municipios”.

Seguidamente, Ricci se refirió al trabajo conjunto con la Secretaría de Turismo de la Nación y Parques Nacionales: “Venimos trabajando en utilizar al turismo deportivo para romper con las estacionalidades“. En ese sentido, mencionó la Winter Swimming World Cup y señaló: “Es uno de los eventos que hemos trabajado con Nación, así que, de alguna manera, hay una vinculación con Nación”.

Asimismo, la ministra planteó algunos de los reclamos de la provincia y remarcó la necesidad de abordar las dificultades vinculadas con la conectividad y la estacionalidad. “El sábado estuvimos hablando de la necesidad de romper con las asimetrías que para Santa Cruz son tan complejas y en esto necesitamos un compromiso importante del Gobierno nacional”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Ricci se refirió al Día Mundial del Turismo, que se celebra este 27 de septiembre, y valoró el contexto de la FIT para conmemorar la fecha. “Nada mejor que este marco para festejarlo. Este domingo llegábamos y los licenciados en Turismo, los técnicos, los guías, la gente que trabaja en el turismo, la que ha apostado todo su capital en las agencias y demás, los operadores, muy contentos de festejar este día con este evento en particular”, concluyó.

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