La ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, subrayó el éxito de las dos jornadas de e-commerceSUR, que reunieron a bancos, empresas de logística, especialistas en ciberseguridad y referentes del sector privado. El evento tuvo una gran recepción por parte de comerciantes, emprendedores y pymes, y se proyecta replicar la experiencia en el norte provincial para ampliar la accesibilidad.

Durante el cierre de la actividad, que se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural Santa Cruz de Río Gallegos, la funcionaria señaló: “Hoy estuvimos con la exposición de los bancos, con empresas de logística y sus plataformas de venta. También se sumó el Ministerio de Seguridad con el tema de ciberseguridad y el Consejo de Contadores con lo impositivo. Realmente todas herramientas que van a servir en este ecosistema del e-commerce para las pymes y emprendedores, que son los que más nos interesan en este momento”.

Hizo hincapié en que la propuesta aportó capacitaciones y un espacio de intercambio directo con los expositores. A propósito, dijo que “los comerciantes y emprendedores están muy felices. Han podido conversar con los especialistas en cada stand y esto les sirve para ver cómo mejorar o cómo incorporarse al e-commerce. La mayoría arranca publicando en redes sociales, pero la idea es que den el salto hacia plataformas que les brinden seguridad, con logística incluida, para que sus productos trasciendan incluso las fronteras de nuestra provincia”.

Asimismo, la titular de la cartera Productiva felicitó a los integrantes de la secretaría de Comercio porque “se han cumplido las expectativas y todo fue maravilloso, la cantidad de preguntas e intercambio que se ha generado fue muy auspicioso”.

Ricci anunció igualmente que se trabaja en la posibilidad de repetir el evento en Caleta Olivia en octubre: “La idea es replicarlo en zona norte porque, más allá de la transmisión por streaming, la presencialidad genera un contacto distinto. Queremos que los emprendedores tengan acceso directo a estos actores de primer nivel, como los que participaron en Río Gallegos, entre ellos la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, Mercado Libre, los bancos y las principales empresas logísticas”, precisó.

Para cerrar, valoró la organización de la Secretaría de Estado de Comercio e Industria y destacó que el Gobierno Provincial seguirá promoviendo instancias de capacitación y articulación para fortalecer la economía digital en Santa Cruz.

