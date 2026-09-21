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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, continúa impulsando las herramientas necesarias para avanzar en la recuperación del ramal ferroviario Las Heras–Puerto Deseado, una iniciativa que apunta a poner nuevamente en valor la infraestructura existente y proyectar nuevas alternativas vinculadas con la producción y el turismo.

En diálogo con La Opinión Austral, la ministra de Producción, Comercio e Industria de la provincia, Nadia Ricci, remarcó la importancia de la reactivación del servicio. “Es una gran oportunidad tanto en materia turística como posteriormente en materia de producción este gran trabajo que se inició desde el Gobierno de la provincia”, afirmó la funcionaria.

En ese sentido, sostuvo que la actividad productiva “va a depender de cada espacio que se vaya habilitando”.

El tren presentado desde la zona norte de Santa Cruz. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Conexión

El trazado total del ramal contempla 283 kilómetros que conectan las localidades de Puerto Deseado y Las Heras. Sin embargo, la gestión provincial resolvió enfocar la primera etapa de los trabajos en un tramo inicial de 21 kilómetros, una determinación que la ministra definió como una medida planificada para capitalizar el trabajo previo de la comunidad local.

“La decisión de comenzar con estos 21 kilómetros es una decisión estratégica porque Ana María Urricel a través de los años ha ido recuperando este patrimonio, esta historia. Detrás de la locomotora tenemos la estación del tren, que hoy es un museo”, explicó Ricci al referirse a la labor de preservación histórica en la zona.

Finalmente, la titular de la cartera productiva puso en valor el arraigo identitario de la iniciativa y el impacto esperado en el territorio santacruceño. “Acá ya hay patrimonio histórico para contar, patrimonio cultural y toda una comunidad involucrada con la vida del tren. Por eso se decidió comenzar por acá, pero la oportunidad y la expectativa realmente es muy grande”, concluyó.