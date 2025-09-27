Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Rural, como cada año, se convierte en el epicentro del turismo nacional e internacional con una nueva edición de la FIT. Entre stands coloridos, promotores y el murmullo incesante de miles de visitantes, la senadora por Santa Cruz, Natalia Gadano, se hace un tiempo para analizar la compleja coyuntura que atraviesa Argentina.

El turismo, uno de los motores de la economía argentina, atraviesa un momento delicado. Si bien anuncios como las facilidades y cuotas del Banco Nación para viajar generan expectativas, en declaraciones a La Opinión Austral, la senadora fue cauta y puso el foco en el bolsillo de la gente. “Celebro todo ese tipo de esfuerzos que están haciendo los bancos, los operadores, las provincias, porque realmente necesitamos que se reactive el turismo”, afirma Gadano. Sin embargo, baja esa expectativa a la realidad cotidiana: “Más allá de los fines de semanas largos vamos a ser realistas, el movimiento no se siente“.

Para la legisladora, la solución de fondo no pasa solo por promociones, sino por una recuperación general. “En principio, tenemos que trabajar en la economía nacional y que realmente todos esos esfuerzos de los cuales él habla (el Presidente) se empiecen a sentir en el día a día para poder realmente disfrutar de la Argentina que tenemos”.

La senadora ve en Santa Cruz un diamante en bruto. Con paisajes que van desde la inmensidad de la costa atlántica hasta la majestuosidad de los glaciares en la cordillera, el potencial es innegable. “Santa Cruz tiene toda la belleza natural”, asegura con orgullo.

Pero la belleza no es suficiente si no se acompaña de inversión y desarrollo. Gadano identificó la clave para destrabar ese potencial: “Lo que necesitamos en turismo es poder acceder a la venta de cada uno de los lugares para de esa manera poder que lleguen inversiones en cuanto a lo gastronómico, hotelería“. Para ella, la provincia necesita una vidriera global, una “salida al mundo que necesitamos”.

Desde su banca en el Senado, la visión sobre la gestión nacional es crítica. Gadano expresó su inquietud por la forma en que el Poder Ejecutivo toma decisiones trascendentales, como la toma de deuda externa, sin pasar por el debate parlamentario. “La verdad lo veo con preocupación, porque la mayoría de las decisiones que toma las toma individual”, advirtió la senadora. Según su análisis, esta metodología genera un problema a futuro: “Después, cuando los problemas nos van tapando, es cuando llegan al Congreso y es en realidad cuando termina de explotar la situación”.

En este contexto, la agenda legislativa no da respiro. Uno de los temas calientes es el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Gadano insta a la Cámara de Diputados a actuar con celeridad para rechazarlo definitivamente. “Espero que la Cámara de Diputados tome ese veto con la misma responsabilidad que tomó el resto de los vetos que se trataron de manera urgente y que en breve lo traten”, reclamó , y agrega que “esa ley se pueda poner en funcionamiento y se cumpla”