La abogada Natalia Linardi asumió formalmente como Fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz y fue recibida por el gobernador Claudio Vidal, en el marco del fortalecimiento del trabajo institucional que lleva adelante el Gobierno Provincial.

La abogada reemplazó a Ramiro Esteban Castillo, quien había sido designado en diciembre de 2023 por el gobernador Claudio Vidal y confirmado por decreto en marzo de 2024.

Linardi se recibió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional. Posee una Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales por la Universidad Austral, con una tesis aprobada por unanimidad, además de una sólida formación en derecho público y privado.

Según informó el gobierno, a lo largo de su carrera se desempeñó tanto en el ejercicio profesional independiente como en funciones de responsabilidad dentro del Estado.

Entre 2024 y 2025 fue gerente provincial de la Asesoría Letrada de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), donde tuvo a su cargo la coordinación de asesores letrados en toda la provincia, la elaboración de dictámenes jurídicos, la intervención judicial y el asesoramiento a la presidencia de la empresa, trabajando de manera articulada con distintas áreas del Gobierno.

Asimismo, se indicó que cuenta con matrícula profesional en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Santa Cruz, y ha desarrollado su actividad en distintas jurisdicciones del país.

Cabe recordar que el Fiscal de Estado es el encargado de defender los intereses del Estado provincial. El cambio se enmarca en una serie de movimientos de gabinete impulsados por la gestión actual del gobernador Vidal.