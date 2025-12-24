Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz lleva adelante la sexta sesión extraordinaria en la que trata una serie de proyectos entre los que se encuentran el Presupuesto Provincial y el de la Legislatura para el 2026.

Además, los legisladores santacruceños trataron una serie de pedidos elevados por el Poder Ejecutivo Provincial. Entre esas solicitudes, los legisladores procedieron a prestar acuerdo para que Natalia Linardi se desempeñe como Fiscal de Estado de Santa Cruz.

La designación contó con 14 votos afirmativos y 8 negativos.

La Fiscalía de Estado de Santa Cruz se dedica principalmente a defender el patrimonio de la provincia, controlar la legalidad de los actos administrativos, representar al Estado en juicios y fiscalizar el cumplimiento de las normas, actuando como un órgano protector de los intereses del fisco y los bienes públicos, según lo establecido por la Ley Provincial N° 3.438.