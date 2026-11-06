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La Dra. Natalia Mariel Gómez asumió este viernes 6 de noviembre como secretaria de Primera Instancia en la Secretaría N° 2 del Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia.

El acto de juramento tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, con la participación de magistrados, funcionarios, trabajadores judiciales, familiares y amigos de la flamante secretaria.

La ceremonia estuvo encabezada por el juez de Cámara en ejercicio de la presidencia, Horacio Mauricio Fernández, junto al juez de Cámara Humberto Eduardo Monelos y la jueza Mónica Navarrete, quien se encuentra a cargo del Juzgado de Primera Instancia N° 1.

De esta manera, Gómez quedó formalmente incorporada a sus nuevas funciones dentro del Poder Judicial de Santa Cruz. Desde el Tribunal Superior de Justicia felicitaron a la funcionaria por esta nueva etapa y le desearon éxitos en su gestión.