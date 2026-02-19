Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la antesala de la votación de la “Emergencia Comercial, Industrial y Pyme” en Santa Cruz, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Cristina Aranda, expresó su preocupación por la situación del sector y remarcó la urgencia de contar con una herramienta que permita aliviar la presión financiera sobre los comercios santacruceños.

En diálogo con LU12 AM680, Aranda destacó el trabajo conjunto entre empresarios y sindicatos en el marco del tratamiento legislativo.

“Es un trabajo que se hizo desde el principio junto al sindicato, junto a la Federación Económica de Santa Cruz. Nosotros estamos esperando realmente que esta ley salga hoy, es muy importante, es una herramienta que necesitamos”, afirmó.

La dirigente empresaria explicó que, a través de la Federación, mantuvieron reuniones con autoridades de la ARCA, ante la inminente ola de embargos que preocupa al sector y aseguró que la emergencia economica “es muy importante para seguir gestionando y parar un poco lo que se viene”, sostuvo.

Caída de ventas y comercios al límite

Consultada sobre el panorama actual, Aranda fue contundente al describir la situación económica que atraviesan los comercios de Río Gallegos y la provincia.

“Ustedes lo ven a diario en las publicaciones, la cantidad de comercio que viene cerrando. Esto no va mejorando, esto va empeorando. El último índice nos dio 9,9% de baja de ventas y esto sigue”, advirtió.

En ese contexto, insistió en la necesidad de un “paraguas legal” que permita sostener la actividad comercial y planificar la regularización de deudas.

“Necesitamos este paraguas legal para poder entender que los comerciantes necesitan esta herramienta para continuar con la actividad y ver cómo hacer planes de pago para saldar las deudas que tienen. Por eso estamos peleando”, remarcó.

En un escenario de caída del consumo, aumento de deudas y riesgo de embargos, el sector comercial de Santa Cruz aguardaba la aprobación de la Ley de Emergencia como una herramienta clave para ganar tiempo, ordenar pasivos y sostener la actividad económica en la provincia. Finalmente, horas más tarde, la iniciativa fue aprobada en la Legislatura provincial.