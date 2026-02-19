Your browser doesn’t support HTML5 audio
En la antesala de la votación de la “Emergencia Comercial, Industrial y Pyme” en Santa Cruz, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Cristina Aranda, expresó su preocupación por la situación del sector y remarcó la urgencia de contar con una herramienta que permita aliviar la presión financiera sobre los comercios santacruceños.
En diálogo con LU12 AM680, Aranda destacó el trabajo conjunto entre empresarios y sindicatos en el marco del tratamiento legislativo.
“Es un trabajo que se hizo desde el principio junto al sindicato, junto a la Federación Económica de Santa Cruz. Nosotros estamos esperando realmente que esta ley salga hoy, es muy importante, es una herramienta que necesitamos”, afirmó.
La dirigente empresaria explicó que, a través de la Federación, mantuvieron reuniones con autoridades de la ARCA, ante la inminente ola de embargos que preocupa al sector y aseguró que la emergencia economica “es muy importante para seguir gestionando y parar un poco lo que se viene”, sostuvo.
Caída de ventas y comercios al límite
Consultada sobre el panorama actual, Aranda fue contundente al describir la situación económica que atraviesan los comercios de Río Gallegos y la provincia.
“Ustedes lo ven a diario en las publicaciones, la cantidad de comercio que viene cerrando. Esto no va mejorando, esto va empeorando. El último índice nos dio 9,9% de baja de ventas y esto sigue”, advirtió.
En ese contexto, insistió en la necesidad de un “paraguas legal” que permita sostener la actividad comercial y planificar la regularización de deudas.
“Necesitamos este paraguas legal para poder entender que los comerciantes necesitan esta herramienta para continuar con la actividad y ver cómo hacer planes de pago para saldar las deudas que tienen. Por eso estamos peleando”, remarcó.
En un escenario de caída del consumo, aumento de deudas y riesgo de embargos, el sector comercial de Santa Cruz aguardaba la aprobación de la Ley de Emergencia como una herramienta clave para ganar tiempo, ordenar pasivos y sostener la actividad económica en la provincia. Finalmente, horas más tarde, la iniciativa fue aprobada en la Legislatura provincial.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario