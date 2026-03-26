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La compañía minera Newmont avanza en Santa Cruz con una estrategia enfocada en el desarrollo local a partir de la expansión de la vida útil del yacimiento Cerro Negro, ubicado en el Macizo del Deseado. La iniciativa apunta a generar nuevas oportunidades para el empleo, los contratistas y los proveedores de la provincia.

Desde la empresa informaron que, en los últimos dos meses, se adjudicaron seis licitaciones que fueron destinadas en su totalidad a empresas santacruceñas, por un monto superior a los 20 millones de dólares. Estas contrataciones permitieron sostener más de 100 puestos de trabajo en la provincia, especialmente en la zona de influencia directa del proyecto.

Las primeras obras adjudicadas incluyen trabajos de infraestructura y servicios orientados a fortalecer áreas operativas clave, como movimientos de suelo, hormigones masivos, instalaciones eléctricas y la instalación de un tanque de combustible.

“Seguimos trabajando en priorizar prácticas de contratación justas y transparentes que permitan a los proveedores locales acceder equitativamente a oportunidades. Además, destinamos recursos para capacitación, mentoría y desarrollo de capacidades”, explicó Sandro Sanchez, líder de Desempeño Social y Comunidades de la compañía.

En esa línea, la firma reafirmó su compromiso con la participación de empresas locales en sus procesos de contratación, siempre bajo criterios de competitividad, estándares técnicos y condiciones de seguridad. La política de priorizar proveedores regionales busca no solo fortalecer el empleo, sino también dinamizar las cadenas productivas de Santa Cruz.

Impacto en la economía regional

El yacimiento Cerro Negro se posiciona como uno de los principales motores económicos de la provincia. Newmont es actualmente la principal exportadora de oro del país, con ventas al exterior que oscilan entre los 400 y 600 millones de dólares anuales.

La operación genera más de 1.400 empleos directos y alrededor de 4.800 indirectos, incluyendo contratistas y proveedores que integran su cadena de valor.

Con este nuevo impulso en la contratación local, la empresa busca consolidar un modelo de desarrollo sostenible en Santa Cruz, fortaleciendo el entramado productivo y generando más oportunidades para la comunidad.