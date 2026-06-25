Newmont Cerro Negro presenta su balance de contribuciones comunitarias 2025: un modelo de gestión articulada con el territorio

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La Cámara Minera de Santa Cruz destaca los resultados del “Reporte de Contribuciones Comunitarias 2025” presentado por Newmont Cerro Negro. Durante el último año, la compañía consolidó un esquema de inversión social que alcanzó un total de USD 9.754.097,24, destinados a fortalecer la infraestructura, la salud, la educación y el entramado productivo de las comunidades de Santa Cruz.

El reporte detalla un enfoque estratégico orientado a generar un impacto duradero en la región, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Infraestructura clave para el crecimiento

El eje central de la inversión durante 2025 fue la infraestructura territorial, representando el 96% del aporte total. Entre las obras más destacadas, se encuentra el aporte de USD 7.165.957,15 para la conexión de las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos al Sistema Interconectado Nacional de Electricidad. Esta iniciativa garantiza mayor previsibilidad energética y mejora la calidad de vida de aproximadamente 15.000 habitantes.

Complementariamente, se realizaron aportes monetarios directos al Fideicomiso Municipal de Perito Moreno por USD 2.203.223,11 y una donación en materiales para la demarcación de la pista del aeropuerto por USD 46.117,13. Estas acciones siguen el Plan de Desarrollo Estratégico Territorial elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientado a consolidar actividades sostenibles ante el escenario de transición hacia el período post minero.

Educación, salud y desarrollo productivo

El compromiso de la compañía también se tradujo en acciones concretas para el bienestar local:

• Educación: Se acompañó a más de 2.000 estudiantes y docentes a través de programas de alfabetización y becas. Además, se equiparon 47 salones con tecnología audiovisual y se mejoró la infraestructura tecnológica en 12 instituciones educativas.

• Salud: Con una inversión de USD 111.292,16, se realizaron mejoras críticas en el Hospital Distrital Oscar H. Natale, incluyendo la donación de una torre endoscópica, un monitor mamográfico y equipamiento para respuesta ante emergencias.

• Desarrollo de proveedores: El plan de activación de competitividad local capacitó a más de 420 personas y registró a 347 empresas locales, fortaleciendo la cadena de valor de la provincia.

Un compromiso compartido hacia el futuro

El Reporte de Contribuciones 2025 es mucho más que un balance de datos; es la hoja de ruta de una responsabilidad compartida. La minería en Santa Cruz ha dejado de ser una actividad extractiva para consolidarse como un motor de transformación social. Desde la Cámara Minera de Santa Cruz, nuestro compromiso es firme: trabajar para que cada eslabón de esta industria contribuya al desarrollo de una provincia independiente, técnica y próspera. Nuestro legado no se limita a los años de operación, sino a la fortaleza de la comunidad que, junto a nosotros, se prepara para liderar su futuro con autonomía y visión estratégica.