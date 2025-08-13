Your browser doesn’t support HTML5 audio
La minera Newmont Cerro Negro inició una ronda de reuniones con autoridades municipales de Santa Cruz para discutir el futuro de sus operaciones y las demandas de las comunidades vecinas.
El nuevo gerente general de la compañía, Tito Cacho, se reunió en los últimos días con los intendentes de Perito Moreno, Matías Treppo, y de Los Antiguos, Zulma Neira. En los encuentros se trataron temas vinculados a la actividad minera, inversiones en seguridad y planes para mejorar la productividad de la planta.
Los jefes comunales plantearon necesidades locales como la creación de empleo, programas de capacitación, apoyo a proveedores de la zona y obras de infraestructura. También solicitaron que se mantengan y amplíen los programas de asistencia comunitaria que la empresa lleva adelante.
La compañía adelantó que mantendrá la agenda de trabajo conjunto con autoridades municipales y provinciales, con el objetivo de sostener la operación de Cerro Negro a largo plazo.
