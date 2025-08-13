Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La minera Newmont Cerro Negro inició una ronda de reuniones con autoridades municipales de Santa Cruz para discutir el futuro de sus operaciones y las demandas de las comunidades vecinas.

El nuevo gerente general de la compañía, Tito Cacho, se reunió en los últimos días con los intendentes de Perito Moreno, Matías Treppo, y de Los Antiguos, Zulma Neira. En los encuentros se trataron temas vinculados a la actividad minera, inversiones en seguridad y planes para mejorar la productividad de la planta.

Los jefes comunales plantearon necesidades locales como la creación de empleo, programas de capacitación, apoyo a proveedores de la zona y obras de infraestructura. También solicitaron que se mantengan y amplíen los programas de asistencia comunitaria que la empresa lleva adelante.

La compañía adelantó que mantendrá la agenda de trabajo conjunto con autoridades municipales y provinciales, con el objetivo de sostener la operación de Cerro Negro a largo plazo.