En el marco de la Exposición Argentina Mining Sur 2025, Newmont se hizo presente con un stand especialmente dedicado a mostrar su compromiso con la protección y conservación de la biodiversidad en Santa Cruz.

Durante el evento, la compañía se encuentra difundiendo el libro “Flora y Fauna de Cerro Negro”, una publicación que documenta con rigor científico y valor cultural la riqueza natural del entorno en el que se desarrolla la operación minera. El material, elaborado con la colaboración de especialistas en biología y medio ambiente, constituye una herramienta educativa y de divulgación destinada a generar conciencia sobre la importancia de preservar los ecosistemas locales.

“Para Newmont, operar de manera responsable significa también contribuir al conocimiento y cuidado de la biodiversidad de nuestra provincia. Este libro refleja nuestro esfuerzo por documentar, difundir y proteger el patrimonio natural que compartimos con las comunidades”, expresó Carolina del Valle, Directora de Medio Ambiente de Newmont.

El stand de la compañía ofreció a los visitantes la posibilidad de recorrer en imágenes y descripciones el universo de especies vegetales y animales que habitan en la zona de Cerro Negro, resaltando la interacción entre minería y naturaleza bajo un enfoque de desarrollo sostenible.

Con esta iniciativa, Newmont cierra su participación en el Argentina Mining Sur 2025 reafirmando que la minería y la conservación pueden y deben convivir, generando valor compartido para la sociedad, la ciencia y el ambiente.

