“No podemos hacer pulseadas políticas con la discapacidad”: la advertencia de Alicia Kirchner en el Senado La senadora santacruceña de Unión por la Patria, denunció la falta de acceso a pensiones para personas con discapacidad y pidió al presidente Javier Milei "no darle la espalda al pueblo".

En el marco de la sesión especial de la Cámara de Senadores dedicada a debatir si rechazan o no el veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad, la senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner, ofreció un extenso discurso en el que advirtió sobre la necesidad de “dejar de lado la pulseada política” y “no darle la espada al pueblo”

La legisladora recordó su paso como ministra de Desarrollo Social de la Nación y relató el estado en que encontró el sistema de pensiones asistenciales en 2003. “Me tocó de manera directa trabajar en el área. Cuando recorrí los lugares donde se hacía la labor de los programas sociales, me encontré con 110.000 expedientes acumulados a nivel central, pensiones ya terminadas con informe médico y social que no se habían otorgado. Eso es suprimir derechos”, denunció.

Kirchner explicó que la situación fue planteada al entonces presidente Néstor Kirchner, quien resolvió priorizar la entrega de esas pensiones aun en un contexto económico crítico. “Se llamó al ministro de Economía y, pese a la gravedad del momento, se resolvió dar prioridad a esta situación”, relató.

La senadora también recordó la implementación del Tren de Desarrollo Social y Sanitario Ramón Carrillo y del tren de trocha angosta Eva Perón, además de equipos móviles que recorrían zonas rurales y aisladas. “¿Cómo se podía determinar si esa persona tenía una discapacidad si no había médicos cerca? Tuvimos que recorrer el Impenetrable chaqueño, la ruta 134, la 186, la 81… había que llegar hasta el último paraje”, describió.

En ese contexto, mencionó un dato que consideró dramático: “Cuando quisimos entregar las pensiones, muchas volvían porque la gente había muerto. Hasta que iniciaban el trámite y se concedía, la persona ya no estaba más. Eso es una barbaridad”.

Al hablar de la actualidad, Kirchner aportó cifras que muestran la magnitud del desafío: “Según el último censo somos 47.473.760 habitantes. El porcentaje de personas con discapacidad es del 12,9%, y el de pensiones por discapacidad apenas alcanza el 2,45%. Para reflexionar simplemente”.

Finalmente, dirigió un mensaje directo al presidente Javier Milei: “La verdad que es muy grave haber pensado que como eran los más vulnerables nadie iba a salir a defenderlos. Le pido, presidente, que ponga las cosas en su lugar. No le dé la espalda al pueblo argentino como se la dio el Congreso el 10 de diciembre de 2023. Los derechos sociales son derechos humanos y hay que respetarlos”.

Con un discurso cargado de testimonios personales y advertencias políticas, Alicia Kirchner remarcó que la discusión sobre discapacidad debe estar por encima de las disputas partidarias y centrarse en la restitución y garantía de derechos.