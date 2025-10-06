“No se puede dar tratamiento mientras hay una manda judicial que lo impide”, advirtió Eloy Echazú sobre las nuevas ternas del TSJ El diputado y jefe del bloque de Unión por la Patria, Eloy Echazú, criticó la celeridad de la Cámara de Diputados para tratar la reforma judicial y la designación de nuevas ternas al Tribunal Superior de Justicia, y llamó a priorizar la salud, el empleo y la calidad de vida de los santacruceños.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de Santa Cruz para tratar la reforma judicial y la designación de nuevas ternas al Tribunal Superior de Justicia, el diputado y jefe del bloque de oposición de Unión por la Patria, Eloy Echazú, expresó su preocupación por la celeridad con que se pretende avanzar en estos temas.

La sesión de este lunes abordó la restitución de la procuración en el poder judicial para reincorporar a Eduardo Sosa, y la nueva terna enviada por el gobernador Claudio Vidal para completar las cuatro vacantes pendientes en la vocalía del Tribunal Superior de Justicia.

En dialogo con La Opinión Austral, Echazú cuestionó que los proyectos fueran enviados directamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales sin un debate previo. Señaló que existen medidas cautelares que impiden dar tratamiento a la terna, y afirmó que “no se puede dar tratamiento, le guste o no le guste, hay una manda judicial que esta terna no se le da tratamiento”. Además, destacó que la sociedad santacruceña necesita que los legisladores trabajen en temas concretos: “Hoy en día los santacruceños necesitan que los diputados nos sentemos a trabajar para mejorar la calidad de vida de ellos. Necesitamos ver qué hacemos con la desocupación que hay en la provincia de Santa Cruz, el sistema de salud que está roto. De ahí es donde tenemos que dar como legisladores un trabajo.”

El diputado también advirtió sobre los riesgos de concentrar facultades en el procurador, lo que podría afectar la implementación del sistema acusatorio: “El proyecto de ley tiene mucha potestad; si lees bien las misiones y funciones del procurador, tiene mucha injerencia en la fiscalía y en la defensoría. También establece que tiene jerarquía en el Tribunal Supremo de Justicia. Defiende, acusa y juzga. Por eso digo que hay que leerlo.”

Sobre la nueva terna enviada por Vidal, Echazú recordó que “hay tres medidas cautelares que nos están impidiendo al poder legislativo que demos tratamiento a esto, hasta que se expida la justicia. No puedo dar opinión sobre cada uno porque dar tratamiento sería violar la manda judicial”. Y respecto a la primera medida cautelar, indicó que el proceso judicial está paralizado temporalmente: “La manda judicial ordenaba que en 3 días se pidieran ciertos requisitos. Ese proceso está paralizado por 30 días, hay que esperar.”

El diputado fue crítico frente a la idea de una intervención federal: “Cuando él dice una intervención está jugando muy finito con la democracia y la libertad. Si no se puede debatir en lo político, ¿qué está pasando en la provincia de Santa Cruz? El gobernador tiene que abrir el diálogo porque tiene que abrir por todos los santacruceños.”

Por último, el diputado también se refirió a la exclusión de Gabriela Castro de la terna y lo diferenció del caso de Fernando Basanta, argumentando diferencias en los años de ejercicio profesional como abogada, lo que justificó la decisión del oficialismo. “Nosotros lo tratamos el año pasado en la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando nos llegó la designación para el Tribunal de Cuentas. No tenía el tiempo necesario en ejercicio, tenía 2 años de recibida. Eso es una gran diferencia con Basanta”.