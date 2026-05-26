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El conflicto docente en Santa Cruz volvió a escalar y la provincia atraviesa una nueva semana marcada por medidas de fuerza en las escuelas públicas. ADOSAC, el gremio mayoritario del sector, ratificó un paro de 96 horas y profundizó sus cuestionamientos al Gobierno provincial por la falta de respuestas salariales y laborales.

En una extensa entrevista en Radio LU12 AM680 Río Gallegos, el secretario general del sindicato, César Alegre, apuntó contra el Consejo Provincial de Educación y aseguró que “la paritaria salarial está cerrada desde el año pasado”.

El dirigente sindical sostuvo que el reclamo excede únicamente la discusión salarial y aseguró que existe una preocupación creciente por el deterioro de las condiciones laborales y pedagógicas dentro de las escuelas santacruceñas. “No queremos los paros, queremos las soluciones”, afirmó y además denunció incumplimientos oficiales, reducción de cargos y precarización laboral dentro del sistema educativo.

Uno de los principales puntos planteados por ADOSAC tiene que ver con la reorganización de las plantas funcionales y la reducción de cargos en distintos establecimientos educativos. El dirigente explicó que el gremio viene reclamando modificaciones en la legislación vigente para reducir la cantidad de alumnos por curso y mejorar las condiciones pedagógicas. “Queremos que haya menos alumnos por curso para tener una mejor atención, una mejor calidad y una mejor evaluación”, expresó.

Semanas atrás, los docentes y trabajadores estatales por las calles de la ciudad. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, aseguró que desde el Consejo Provincial de Educación rechazaron la posibilidad argumentando que eso implicaría crear más escuelas y más aulas. “Nos dijeron que no se puede aplicar”, sostuvo. Frente a eso, ADOSAC propuso avanzar en alternativas como parejas pedagógicas o refuerzos de personal, aunque afirmó que tampoco encontraron recepción.

Conciliación obligatoria

En otro tramo de su charla con “La Decana de la Patagonia“, Alegre se refirió a la discusión sobre la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Acusó al Gobierno de utilizarlo para “dilatar los tiempos”. “Fuimos sin medida de fuerza a esperar respuestas y no hubo ningún tipo de respuesta”, manifestó.

El dirigente insistió en que el conflicto no puede analizarse únicamente desde la suspensión de clases. “Los docentes también son padres”, sostuvo. Y agregó: “Nos genera muchísima bronca decir que hubo 35 días de paro, porque nosotros queremos solucionar los problemas”.

En ese sentido, remarcó que además de las medidas gremiales existen múltiples factores que afectan el dictado normal de clases en Santa Cruz, como problemas de calefacción, falta de agua y suspensiones por cuestiones climáticas. “Hay un montón de otras cosas además del paro docente que generan que no haya clases”, afirmó.

Sobre el final, Alegre confirmó que el paro continuará durante toda la semana y adelantó que el próximo viernes habrá una nueva audiencia de conciliación obligatoria. “Queremos que dialoguemos y lleguemos a acuerdos”, cerró.

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