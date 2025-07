Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una entrevista con Radio LU12 AM680, el presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias (FIAS) Enrique Jamieson, reiteró la preocupación de los productores por el impacto de la reciente decisión del Gobierno Nacional de flexibilizar la barrera sanitaria que protege la producción de carne en la región patagónica, como zona libre de aftosa sin vacunación. Sus declaraciones se dan en un contexto de tensión internacional, donde países como Chile han suspendido la importación de carne patagónica debido a las modificaciones sanitarias implementadas por Argentina.

La flexibilización de la Barrera Sanitaria al sur del río Colorado sigue siendo resistida por los patagónicos.

La barrera y su rol en la economía regional

Jamieson explicó que la barrera sanitaria en la Patagonia representa una de las mayores fortalezas del sector ganadero local. “Este estatus, que nos permite mantener una zona libre de aftosa sin vacunación, es un privilegio en el mercado internacional. La apertura de mercados como el europeo y Chile fue un logro que costó años de trabajo y que ahora se ve amenazado por decisiones que, desde nuestro punto de vista, no consideran la realidad sanitaria de la región”, afirmó.

El dirigente resaltó que la reciente autorización para el ingreso de carne con hueso, sin una evaluación adecuada, ha generado una gran preocupación entre los productores. “Nos mintieron. Sabíamos que esto podía pasar, ya que Chile dejó en claro en sus notas que, si se perforaba la barrera, no aceptarían carne con hueso de Argentina. Sin embargo, las autoridades argentinas aseguraron lo contrario, generando una falsa expectativa que ahora se ve reflejada en la pérdida de mercado”, criticó.

El 50% del cordero que se produce en la Patagonia, es exportado.

Impacto en las exportaciones y en la economía local

El impacto de esta decisión, según Jamieson, es profundo y podría afectar la continuidad de las exportaciones en el corto plazo. “El 50% del tonelaje que producimos se exporta, y mucho de ese volumen corresponde a productos que contienen hueso. La pérdida de acceso a mercados como Chile, que es uno de los principales compradores, pone en riesgo toda la cadena productiva, desde el productor primario hasta el frigorífico y las industrias relacionadas”, advirtió.

Asimismo, destacó que la pérdida de mercados internacionales puede traducirse en una caída en los precios y en la rentabilidad de los productores. “Ya venimos de años difíciles, con recortes en fondos y políticas que no favorecen al sector. Estas decisiones sanitarias sin un análisis profundo solo generan desánimo y desestabilizan toda la economía regional”, añadió.

Tener una estrategia regional y nacional

Jamieson también hizo referencia a la propuesta de crear una barrera sanitaria propia en la Patagonia, un proyecto que cuenta con el apoyo de varias provincias. “La iniciativa sigue en marcha y muchas autoridades regionales están comprometidas, pero la verdadera clave está en que el gobierno nacional entienda la importancia de la territorialidad y respete las particularidades de cada región”, enfatizó.

El presidente de la FIAS criticó la falta de una política clara por parte del Estado nacional. “La lapicera siempre está en Buenos Aires” marcó y sostuvo que es necesario “hacer entender de la importancia territorial que tiene esta medida”.

Jamieson aclaró que “no salimos del asombro de tener que estar hablando de esto” y relacionó la medida del SENASA “a la presión y los lobbies de frigoríficos y supermercados“. E imploró: “Dios quiera que no se refrie una vaca al norte de la barrera”, mientras siga rigiendo esta flexibilización.

“La Patagonia no puede seguir siendo la gran olvidada en estas decisiones“, reclamó.

Contexto económico y político nacional

Finalmente, Jamieson expresó la preocupación por la situación general del país, marcada por la crisis económica, las políticas de retenciones, la falta de reservas y el endeudamiento con organismos internacionales. “La economía argentina necesita políticas que impulsen la producción y que protejan nuestros recursos, no decisiones que solo benefician a intereses cortoplacistas”.

Remarcó que “la verdad es que el sector viene haciendo el esfuerzo en tratar de acompañar, el sector cree que en muchas cosas hay que cambiar” al tiempo que “hay que solucionar y redireccionar un montón de políticas dentro de lo que es el país, pero bueno, cada vez se hace más complejo”.

“En lo particular, a mi me preocupa de que realmente el negocio del ovino, en la medida que vos le vayas sacando mayores beneficios adquiridos a través de años y será muy difícil sostener muchos establecimientos abiertos ” remarcó Enrique Jamieson al tiempo que sostuvo que “la verdad es que hay que corregir para arriba, nunca corregir para abajo, hay que limpiar Argentina y no ensuciar Patagonia, o sea, la verdad es que no salgo del asombro” sostuvo.