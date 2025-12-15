Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 31 de diciembre vence la Ley Electoral Provincial Transitoria N°3929 votada por la Cámara de Diputados para poder realizar los comicios en Cañadón Seco, tras el fallecimiento del comisionado Jorge Soloaga. Sin embargo, lo que volvía inminente una nueva norma, podría verse favorecida por los plazos legales de la línea sucesoria que aplica a los dos años de ejercicio.

Al respecto, el nuevo presidente del bloque de Por Santa Cruz, Mario Piero Boffi, indicó a La Opinión Austral que los cuatro bloques (Por Santa Cruz, Unión por la Patria, ARI Coalición Cívica y el unipersonal de Daniel Peralta y Carlos Alegría), mantuvieron una reunión informativa convocada por la presidencia de la Legislatura.

La ley electoral provisoria vence el 31 de diciembre.

“A partir del 10 de diciembre se cumplen los dos años (de mandatos) y hoy, ante cualquier situación de fallecimiento o renuncia de intendentes, concejales o diputados ya automáticamente lo suplantan, en el caso del intendente, el presidente del Concejo Deliberante”, es decir, “está cubierto, por eso asumimos todos que no es necesario hoy avanzar con la ley, entendiendo los tiempos” del fin de año legislativo.

Las próximas elecciones se realizarán en 2027.

El diputado señaló que ya se presentaron varios proyectos de ley para el nuevo sistema electoral que regirá en Santa Cruz, por lo que la idea es que “en el inicio del período de marzo ya arrancar a trabajarlos abiertamente, también con los partidos políticos”, subrayó. Asimismo, en el caso que pase algo en alguna comisión de Fomento, “la ley 55 habilita al gobierno de la provincia a hacer un llamado excepcional en 60 días, quedando el secretario general a cargo” algo que no ocurrió anteriormente porque se elegían por un decreto.

La Cámara de Diputados tratará el nuevo sistema electoral en el inicio del 2026. (Foto: La Opinión Austral).

Cabe recordar que, tal como adelantó La Opinión Austral, ingresaron a la Legislatura tres proyectos de ley que contienen propuestas para una reforma electoral en Santa Cruz. La más pretenciosa lleva la firma de tres legisladores del oficialismo: Fabiola Loreiro, Santiago Aberastain y José Quiroga (bloque Por Santa Cruz), bajo el título “ley de implementación de la boleta única, regulación del sistema electoral provincial y limitación de mandatos en la provincia de Santa Cruz”.

La tapa de La Opinión Austral de este domingo 14.

La otra es del diputado Pedro Muñoz (ARI Coalición Cívica), pide adoptar para la provincia de Santa Cruz el sistema de boleta única por categoría. Además, propone que se implemente en la provincia las PASO (Primeras Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que fueron suspendidas a nivel nacional. Finalmente, otro de los proyectos es del diputado Daniel Peralta que también busca implementar la boleta única de sufragio.