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El Consejo Agrario Provincial aprobó la Resolución N.º 301/2026, que establece un protocolo obligatorio de lavado y desinfección de indumentaria, herramientas y maquinaria de esquila, con el fin de evitar el ingreso y la propagación de la sarna ovina (Psoroptes ovis) durante la próxima zafra 2026/2027.

La medida se suma a las acciones sanitarias que se aplican en todo el territorio provincial para preservar el estatus de Santa Cruz como zona libre de esta enfermedad, clave para la producción ovina y la comercialización de lana.

Requisitos para las cuadrillas y establecimientos

Las empresas de esquila deberán presentar ante el organismo la hoja de ruta de cada cuadrilla, la nómina del personal con sus tareas asignadas y una declaración jurada de cumplimiento del protocolo. Antes de iniciar los trabajos en cada campo, se deberá realizar la limpieza y desinfección de ropa, peines, cortantes, equipos e instalaciones, dejando registro escrito de cada procedimiento para su posterior fiscalización.

Cuidar el estatus sanitario es tarea de todos

El presidente del Consejo Agrario, Hugo Garay, destacó la importancia de la norma: “Tenemos la responsabilidad de cuidar el estatus sanitario que distingue a Santa Cruz. Este protocolo nos permite reducir al máximo el riesgo de ingreso de la sarna; la prevención es la mejor herramienta para seguir fortaleciendo nuestra producción”.

Además, remarcó que la iniciativa responde a la política productiva impulsada por el gobierno provincial: “El gobernador Claudio Vidal nos pide acompañar al sector con medidas concretas. El resultado depende del compromiso de productores, empresas y todo el personal que interviene en la esquila: cuidar nuestra sanidad es responsabilidad de todos”.

El organismo difundirá además recomendaciones específicas para evitar el traslado de la enfermedad entre establecimientos, garantizando el cumplimiento de las pautas en toda la provincia.